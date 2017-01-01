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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye eleştiri

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi oturumuna başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni temsilcinin konuşmasını eleştirerek "Siz konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye ayırdınız" dedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:04:42 Güncelleme: 13:24:45 DHA

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışında üye ülkelerin temsilcileri sırasıyla birer konuşma yaptı.

DHA'nın haberine göre; Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, Azerbaycan Meclis Başkanı Ogdal Asadov'un konuşmasında kullandığı," Üye ülkelerden biri hala zehirli ideolojisinden vazgeçmiş değil" ifadesine uzun bir yanıt verdi. Konuşmasının neredeyse tamamını Karabağ meselesine ayıran Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashot Hovakimiyan, " Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü siyasi suçlama yeri değildir"dedi.

"KONUŞMANIZIN TAMAMI SİYASİ"

Oturuma başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan temsilcisine konuşmasından sonra teşekkür ederken, toplantının siyasi suçlama yeri olmaması gerektiği fikrine katıldığı söyleyerek "Ancak burada suçlamalar ve değerlendirmeyi hiçbir temsilci yapmadı. Siz konuşmanızın tamamını siyasi değerlendirmeye ayırdınız" diyerek eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Başbakanı Medvedev'i işaret ederek, tartışma konusunun Minsk üçlüsünün sorumluğunda olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Bu işin nihayete vardırılmasında büyük fayda var "dedi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    haddini bil ermenistan
  • Misafir 4 dakika önce
    Reis seni Allah başımızdan eksik etmesin inşaAllah
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