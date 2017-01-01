Yurt genelinde binlerce öğretmen ve milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği yaz tatili için artık sayılı günler başladı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili hakkında tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? (YAZ TATİLİ)

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), geçtiğimiz yıl yayınladığı çalışma takviminde yer alan bilgiye göre bilindiği üzere 2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016 tarihinde başlamış ve yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılmıştı.

Yarıyıl tatilinin ardından yeniden okullara 6 Şubat 2017 Pazartesi günü dönüş yapan öğrenciler ve öğretmenler, şimdi de merakla yaz tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor.

MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 2017 yılında eğitim-öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sonlanacak. 9 Haziran 2017 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler 3 aylık bir yaz tatiline başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Aynı zamanda MEB'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 19 Ocak 2018 Cuma günü yarıyıl tatili başlayacak ve 15 günlük bir tatil, 2 Şubat 2018 tarihinde sonlanacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

TATİLDE NELER YAPILMALIDIR?

Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

● Akraba ziyaretleri

● Sosyal aktiviteler

● Yaşlı ve hasta ziyaretleri

● Spor ve kültürel faaliyetler

● Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

● Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

● Konu tekrarı yapmak

● İkinci döneme hazırlık

● Yeni arkadaşlıklar edinmek

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı 20-21 MAYIS 2017 2017/PYBS 10 HAZİRAN 2017 2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 1-2 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-4 7 EKİM 2017 ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 23-24 ARALIK 2017