‘Mutluluklar’ cinayeti

İstanbul Arnavutköy’de, bir genç kızın eski ve yeni erkek arkadaşları arasında sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti. Kübra K. adlı genç kızın erkek arkadaşı Hakan Yılmaz’a İnstagram hesabından “İkinize de mutluluklar” mesajı atan Burak D., tepkiyle karşılaştı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre iki genç internet üzerinden tartıştı. Hakan Yılmaz, Burak D.’den telefon numarasını istedi. Taraflar buluşma yeri belirledi.

Ancak buluşmaya iki taraf da kalabalık gitti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki parkta önceki akşam saat 20.00 sıralarında başlayan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan 21 yaşındaki Hakan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra 3 kişiyi gözaltına aldı. Cinayeti işlediği öne sürülen Yusuf K. ile birlikte 4 kişi aranıyor.