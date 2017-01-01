AK Parti’nin olağanüstü kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile başlayan değişiklik gözleri, MKYK içinden Genel Başkan Tayyip Erdoğan tarafından seçilecek Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) ve Bakanlar Kurulu revizyonuna çevirdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’de değişime önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başladı. Öncelikle 4 genç isim, AK Parti yönetiminde önemli görevlere getirildi. Üniversite öğrencileri Rumeysa Kadak ile Yasemin Atasever, partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçildi. AK Parti gençlik kollarından İsa Sinan Göktaş da MKYK’ya girdi. Gençlik kollarından Taha Ayhan da Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) getirildi. 4 ismin ortak noktası İstanbul teşkilatları ile bağlantılı olmaları.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Olağanüstü kongrede 50 üyeli MKYK’nın yaklaşık yüzde 40’ını yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta içinde MKYK’yı toplayarak, başkanlık etmesi bekleniyor. Erdoğan, bu toplantıda MKYK’dan genel başkanın “A Takımı” olarak nitelenen MYK’ya üye belirleyecek. MKYK’ya giremeyen genel başkan yardımcıları Şaban Dişli ile Yasin Aktay’ın genel başkan yardımcılığı şansları bulunmuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un MKYK’ya girmesi, MYK için işaret olarak değerlendiriliyor. MYK üyeleri Abdülhamit Gül, Fatih Şahin ve Cevdet Yılmaz’ın yerlerini korumaları beklenirken, MKYK’ya giren eski Bakan Mahir Ünal’ın da MYK’ya seçilebileceği belirtiliyor.

GRUP BAŞKANI

Kulislerde, seçimle eşzamanlı olarak Bakanlar Kurulu’nda da bir revizyona gidileceği konuşuluyor. Yarın AK Parti TBMM Grubu basına kapalı olarak toplanarak, Yıldırım’ı grup başkanı seçecek. Bu sürece paralel olarak kabine değişikliğinin de gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Sürecin hafta içinde tamamlanması bekleniyor.