FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (23 Mayıs 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 23 Mayıs 2017 Salı günü raporu.

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UŞAK'TA 12 KİŞİ YAKALANDI

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda değişik meslek guruplarından 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Şüphelilerin bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi. (AA)

MANİSA'DA 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, örgütün şifreli haberleşme programı kullanıcılarına ilişkin operasyonda ise adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDYnin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren müteahhit K.A, örgüt ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan eğitim ve sağlık kurumlarının eski çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurlara yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü. (AA)

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 144 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla (FETÖ/PDY) ilgili askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDYnin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar kentte 20 civarında kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla yaklaşık 40 ilde operasyonların sürdüğü belirtildi. (AA)

KONYA'DA 10 ESKİ POLİS YAKALANDI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 eski polis memuru yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen, daha önce görevlerinden alınan 10 polis memurunu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddia edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (AA)

ANKARA MERKEZLİ 6 İLDE BYLOCK KULLANAN 124 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde, "ByLock" kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. (AA)