FETÖ darbe girişiminin çatı davası duruşması, 2. gününde devam ediyor. Dün, Akın Öztürk'ün savunmasının alınmasının ardından bugün de, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olan Ali Yazıcı'nın ifadesi alınıyor.

İLK İFADESİ: DARBE İLE İLİŞKİM YOK

Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre; Ali Yazıcı, ilk ifadesinde darbe ile bir ilişkisi olmadığını söyledi. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında, silahlı olarak duruyordu.

Duruşma, Yazıcı'nın ardından diğer isimlerin de savunmalarının alınmasıyla devam edecek.