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İşte FETÖ'cü eski Başyaver Ali Yazıcı'nın ilk savunması

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık duruşmanın ikinci gününde hakim karşısına çıkıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 10:26:19 Güncelleme: 10:39:07 HABERTURK.COM

FETÖ darbe girişiminin çatı davası duruşması, 2. gününde devam ediyor. Dün, Akın Öztürk'ün savunmasının alınmasının ardından bugün de, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olan Ali Yazıcı'nın ifadesi alınıyor.

İLK İFADESİ: DARBE İLE İLİŞKİM YOK

Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre; Ali Yazıcı, ilk ifadesinde darbe ile bir ilişkisi olmadığını söyledi. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında, silahlı olarak duruyordu. 

Duruşma, Yazıcı'nın ardından diğer isimlerin de savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    Guzel soru kim yapti!
  • Misafir 9 dakika önce
    hiçbirinin darbeyle alakası yok kediler kuşlar yaptı darbeyi .. !!!
  • Misafir 12 dakika önce
    kim yaptı ulan o zaman bu darbeyi?
  • Misafir 14 dakika önce
    Adalet tam olarak sağlanmalı. Mülkün temeli ve hepimize lazım.
  • Misafir 15 dakika önce
    Ulan onun ilişkisi Yok bunun yok ben mi yaptım darbeyi
  • Misafir 16 dakika önce
    hadi ya :) bunlar bukalemun
  • misafir3461 20 dakika önce
    anlamıyorum ki arkadaş hepsi darbe ile alakam yok diyor hepsi dansöz gibi kıvıryor e bu darbe işini kim yaptı o zaman kafam da deli sorular.
  • Misafir 22 dakika önce
    ulan onun haberı yok bunun haberı yok kım doktu lan bu kanı adı serefsızler vatan haınlerı
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