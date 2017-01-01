FETÖ darbe girişiminin çatı davası duruşması, 2. gününde devam ediyor. Dün, Akın Öztürk'ün savunmasının alınmasının ardından bugün de, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri olan Ali Yazıcı'nın ifadesi alınıyor.
İLK İFADESİ: DARBE İLE İLİŞKİM YOK
Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre; Ali Yazıcı, ilk ifadesinde darbe ile bir ilişkisi olmadığını söyledi. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında, silahlı olarak duruyordu.
Duruşma, Yazıcı'nın ardından diğer isimlerin de savunmalarının alınmasıyla devam edecek.
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YORUMLAR 6
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Misafir 5 dakika önceGuzel soru kim yapti!00
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Misafir 9 dakika öncehiçbirinin darbeyle alakası yok kediler kuşlar yaptı darbeyi .. !!!30
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Misafir 12 dakika öncekim yaptı ulan o zaman bu darbeyi?30
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Misafir 14 dakika önceAdalet tam olarak sağlanmalı. Mülkün temeli ve hepimize lazım.00
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Misafir 15 dakika önceUlan onun ilişkisi Yok bunun yok ben mi yaptım darbeyi30
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Misafir 16 dakika öncehadi ya :) bunlar bukalemun30
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misafir3461 20 dakika önceanlamıyorum ki arkadaş hepsi darbe ile alakam yok diyor hepsi dansöz gibi kıvıryor e bu darbe işini kim yaptı o zaman kafam da deli sorular.00
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Misafir 22 dakika önceulan onun haberı yok bunun haberı yok kım doktu lan bu kanı adı serefsızler vatan haınlerı00
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