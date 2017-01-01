Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Bizim geçmişimizde 'vahşi batı' yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. FETÖ ile mücadele konusunda örgütün siyasi ayağına dikkat çeken Bahçeli, "Kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir... Şu işe bakınız ki ortada siyasetçi yoktur. Bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı olması muhtemel kimseden bahis açılmamıştır. Yer yarılmış FETÖ'nün siyasi ayağı yerin dibine geçmiştir." dedi.

ABD-Türkiye ilişkileri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bahçeli, Washington'da yaşanan olaylara ilişkin ABD Dışişleri Bakanı'nın 'Türk şiddeti' ifadesi kullanmasına sert tepki göstererek " Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır. Posta arabasının önüne geçenler, at hırsızlar, altın hırsızları, kızılderililerin kanına giren acımasızlık değil, soylu millet ruhu vardır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: HAYIRLI OLSUN

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, '21 Mayıs'taki olağanüstü kongreyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasına' ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni büyük bir kalabalık ve görkemle gerçekleştirmiştir ve kurucusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanlığı görevinin yanında partinin genel başkanlığı görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun demek lazımdır" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Fenerbahçe basketbol takımını tebrik ediyor, başarılarını devamını diliyorum."

TERÖRLE MÜCADELE

"Ülkemiz henüz belini doğrultamamış, 'oh be' diyememiştir. Hakim olan belirsizlik sisi hala dağıtılamamıştır. Yıkmamız gereken engeller önümüzde durmaktadır. Terörizm bunlardan yalnızca birisidir. Haklı ve meşru terörle mücadele sürecine köstek olmak yerine desteğimiz de bilinmektedir. Konu Türkiye'nin bekasıdır. Hainlerin kökü kazınmadan, haşhaşilerin inleri başlarına yıkılmadan şüpheniz olmasın ki aziz milletimiz huzur bulmayacaktır. FETÖ ile mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. Milli bekamıza kastetmeye kalkan yarasaların tam bir temizlik ve tasviye işlemi artık vakit kaybetmeden yapılmalıdır."

"FETÖ İLE MÜCADELEDE HATIRLI İSİMLERİN KORUNMASINA GEREK YOKTUR"

"Biz geleceğimizi de kurtarmak ve güvenceye almak mecburiyetindeyiz. FETÖ artık yok edilmeli kaynağı kurutulmalıdır. Aynısı PKK ve diğer terör örgütleri için de geçerlidir. Mızrak çuvalı delmiş geçmiştir, 'sabır' deseniz o da çoktan sınıra dayanmıştır. FETÖ ile mücadelede kafa karışıklığına, ikircikli tavırlara, hatırlı isimlerin korunmasına hiç gerek ve yer yoktur. Bu doğru ve ahlaki de değildir. Aksi olursa milli vicdanda çukur açılacaktır. Şunun yakınıydı, bunu damadı demeden, bunların gözünün yaşına dahi bakmamak şarttır."

"ŞU İŞE BAKINIZ Kİ ORTADA SİYASETÇİ YOKTUR"

"221 sanıklı çatı davanın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincar Cezaevi yerleşkesinde görünmesi ile çok şey açığa çıkacaktır. Sıra sıra çıkartılan hainlerin, darbe girişiminin beyin takımı olduğu iddia edilmiştir. Bunların bir kısmının general olması belki de söz konusu iddialara anlam yükleyebilecektir ancak FETÖ'cülere 15 Temmuz kalkışmasının lider kadrosu demek zirve isimleri perdelemek demektir. Bu propagandaya bilmeden alet olanlara sözümüz yoktur ama bilerek, eylem ortaklarını siyasetten iş alemine kadar lider kadrosunu ikinci plana düşürmek en adi ve alçak suçtur. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılanıyormuş. Aklımızın yatmadığı iddia ve ifadelerin netliğe kavuşma ihtiyacı vardır. Şu işe bakınız ki ortada siyasetçi yoktur. Bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı olması muhtemel kimseden bahis açılmamıştır. Yer yarılmış FETÖ'nün siyasi ayağı yerin dibine geçmiştir. Cumhurbaşkanı gözünün yaşına bakmayacağız 'isterse babamın oğlu olsun' görüşündedir. Biz bu görüşü isabetli buluyoruz. Artık bahane tükenmiştir. Kripto damarın kesilip atılması, kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi milli bir seferberlik ruhu ile ele alınmalıdır. Olağan şartlara daha ulaşılmamışken mücadeleyi sekteye uğratacak her adım Türkiye düşmanlarına hizmetle aynı olacaktır. Kapıcıyı, odacıyı onu bunu değil, 15 Temmuz'un kurgusunu yapan sözde akıl ve akil hocalarını yakalayın."

"HAİNE MERHAMET MAZLUMA İHANETTİR"

"FETÖ çuvalına önüne gelen atılırsa biliniz ki ihanet büyüyecek, ilk fırsatta harekete geçmek üzere bilenecektir. Kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyorsa ortada kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun var demektir. 'Himmet' dediler, terör örgütüne para topladılar. 'Hidayet' dediler FETÖ'ye kan verdiler. Haram kursağından maklube geçti ama gizli gizli haçlı taburuna yazıldıklarını saklayamadılar. Bunlar imanlı görünüp imansızlığın kitabını yazan FETÖ'nün batıl uşaklarıdır. FETÖ'nün içinde kim varsa, yakasından tutmak, yediğini içtiğini burnundan getirmek Türk devletinin tarihi görevidir. Sırtı pekmiş, bırakınız bu safsataları. Haine merhamet mazluma ihanettir. Caniye hoşgörü masumiyete karşı işlenmiş cinayettir. Gereği yapılmalıdır. Türkiye düşmanlarına acınırsa çok geçmez acınacak hale aziz Türk milleti düşer. Pensilvanyalı bararın şer oyunu varmış; kaç yazar. ABD arkalıyor, yedirip içiriyor. Almanya iltica talebini kabul ediyormuş ne fark eder. Türk neslinin ateşe bile kök söktüren kuvvetli nefesi, yerle bir etmeye kafidir."

"SÖZDEN KANTON İLANININ ABD'NİN ONAYINDAN GEÇMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK SAFLIKTIR"

"PKK/YPG'nin silahlandırılması iyi niyet ihlalidir. Obama döneminden miras kalan IŞİD bahanesiyle PKK'yı koruma ve güçlendirme planı hala devrededir. Terörün iyisi ya da kötüsünün olmadığı bir hakikattir. Terörist her yerde teröristtir. Hangi terör örgütü olursa olsun bunlara verilen destek ve yardımların bir zaman sonra daha ciddi sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır. Afganistan örneğinin ne anlama geldiğini en iyi bilmesi gereken ülke ABD'dir. Devasa binaları hangi yollarla vurduğunu 11 Eylül dolayısıyla hepimiz biliyoruz. ABD yönetimi açıkça Türkiye gibi müttefikine karşı büyük bir saygısızlık örneği sergilemiştir. ABD'nin bu tavır ve tercihinin Türkiye nazarında sorgulanması hakkıdır. YPG'nin silahlanması bahsi de yeni bir konu olarak görülmemelidir. Suriye krizi başladığından beri bu terör örgütünü silahlandıran Washington yönetimidir. Bu konuda Moskova da suç ortağıdır. Sözde kanton ilanının ABD'nin onay sürecinden geçmediğini düşünmek saflıktır. Karanlık lobiler, silah baronları boş durmamaktadır."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN 'TÜRK ŞİDDETİ' AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ

"Terör örgütü yandaşları ile Türk koruma heyeti arasında çıkan kavga titizlikle incelenmelidir. ABD Dışişleri Bakanı'nın 'Türk şiddeti'nden bahsetmesi nezaket içermeyen çürük bir iddiadır. Türkiye ile şiddeti birlikte kullanmak ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın ne haddi ne harcıdır. Kafasını çevirip Irak'a bakarsa oluk oluk akan masum kanları net olarak görecektir. Gerçekten merak ediyorsa Afganistan'dan Suriye'ye, Bosna'ya bakması tavsiyemizdir. Dehşete düşmesi gereken ABD Dışişleri Bakanı değil, zincire vurulan koskoca İslam alemidir. Dehşete düşmesi gereken kiralık katil olarak kullanılan, El Kaide, Boko Haram, PKK, YPG şiddet kümesidir."

"BİZİM GEÇMİŞİMİZDE VAHŞİ BATI YOKTUR"

"İslami aşırılık, İslam değildir, İslam olan ise aşırı olmayacaktır. İslam'a baktığında aşırılık gören, ya bakan kör ya da bakmayan kötürümdür. ABD'li bakan ya şiddetin en anlama geldiğini unutmuş ya da Türk kime denir, onun farkına varamamıştır. Türk, şiddet değil, tarihe şan bırakmış bir şuurdur. Asırların kovuğundan pırıl pırıl parlayan şeref nişanesidir. ABD'li bakan bunu istese de anlayamaz, anlasa da itiraf edemez. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, merhamet vardır. Posta arabasının önüne geçenler, at hırsızlar, altın hırsızları, kızılderililerin kanına giren acımasızlık değil, soylu millet ruhu vardır. İnsanlık vicdanı buna şahittir. Türkiye'nin verdiği nota doğrudur, azı vardır çoğu asla yoktur."

"SURİYE'DE BU ÖRGÜTÜN SIRTINI SIVAZLAMALARI TRAJİKTİR"

"Türk askerinin kahramanlıklarına Kore savaşında tanık olduklarını Trump, örnekleri ile anlatmıştır. ABD yönetiminin tenakuz içeren duruşunu, Trump'ın açıklamasında görmek mümkündür. PKK'ya karşı destek verdiklerini söyleyenlerin Suriye'de bu örgütün sırtını sıvazlamaları trajiktir. ABD, PYD terör örgütünü PKK'dan farklı oluşum gibi göstermeye gayret etmektedir. ABD Başkanı'nın PKK ile mücadelede yanımızda oldukları yönündeki sözleri samimiyet derecesi düşük, yok gibidir. Türkiye'nin müttefiki olduğunu söyleyen ABD Başkanı, kendileri nazarında da PKK ile bağlantısı olduklarını bildikleri terör grupları ile kol kola, koyun koyunadır."

"ABD YÖNETİMİNİN TÜRKİYE'DEN ALACAĞI DERSLER ÇOKTUR"

"ABD 11 Eylül saldırılarından sonra Türkiye'den hangi yardımı talep etmişse, ülkemiz bu yardımların gereğini yerine getirmiştir. Şimdiki aşamada ABD yönetiminin Türkiye'den alacağı dersler çoktur, verebileceği ise hiçbir şey yoktur. ABD yönetiminin en azından küresel adalete yönelik hareketi en halisane beklentimizdir."

MHP İL KONGRELERİ

Eridiğimizi, kayıplarımızın olduğunu iddia ediyorlar. 'Bir günde 41 il kongresi mi olur?' diyorlar. Oldu mu? Oldu. Başardık mı? Başardık. Demokrasi şölenini 41 vatan köşesinde yaşattık. MHP'nin başarısızlığı konusunda iç ve dış mihraklara şamar gibi inecek cevap haklı ve olması gereken siyasal mevkimize çıkmakla olacaktır. 41 il kongremizle önemli bir eşik geçilmiş, baltayı taşa vurmuşlardır. Bizde kaybeden yoktur, kazanan milliyetçi, ülkücü harekettir. Bundan sonra kalan illerimizin kongreleri de peyderpey gerçekleştirilecek. 12. Olağan Büyük Kurultayımız muazzam şekilde tamamlanacaktır. Demokrasiye sonuna kadar bağlıyız.

Türkiye'nin geleceğine talip olduğumuzu, bu güzel ülkeyi milliyetçi hareketin yöneteceğini ifade ediyoruz.

ERDOĞAN'IN AK PARTİ'YE ÜYELİĞİ

"Adalet ve Kalkınma Partisi, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni büyük bir kalabalık ve görkemle gerçekleştirmiştir ve kurucusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanlığı görevinin yanında partinin genel başkanlığı görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun demek lazımdır."