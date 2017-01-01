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LYS ne zaman? (2017)

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için adaylar heyecanla sınav gününü bekliyor. Peki LYS ne zaman? LYS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte LYS'e dair tüm detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 11:10:06 Güncelleme: 11:15:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) için adaylar heyecanla sınav gününü bekliyor. Peki LYS ne zaman? LYS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte LYS'e dair tüm detaylar...

LYS NE ZAMAN?

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), ülke genelinde yapılacak olan katılımlarla tamamlanacak ve 4 yıllık bir üniversite kazanmak isteyen adaylar, zorlu sorulara doğru yanıt vermeye çalışacak.

● Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik): 11 Haziran 2017 (Pazar) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 14.30

● Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran 2017 (Pazar) saat: 10.00

LYS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans Yerleştirme Sınavı'na katılacak olan adayların sınava nerde gireceğini gösteren belge olan "Sınav Giriş Belgesi," tahminlere göre Haziran ayında adayara dağıtılacak ve böylece sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar, hangi eğitim merkezinde sınava gireceklerini öğrenebilecekler.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇLAR

● Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

● Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

● Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

● Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

● Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle,

● İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınav merkezlerine girilmesi yasaktır.

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