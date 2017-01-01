Elazığ'da yurtta cinsel istismar iddiasıyla ilgili 7 kişi hakkında iddianame

Elazığ'da kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların kaldığı ve 2013 yılında kapatıldığı öğrenilen yurtta 15 yaşından küçük 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3, olayı bilerek gizleyen 4 kişi olmak üzere 7 şahıs hakkında iddianame hazırlanarak ağır ceza mahkemesine gönderildiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre, Elazığ'da 2013 yılına kadar kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı 18 yaş altı kız çocuklarının kaldığı Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde taciz ve cinsel istismarın yaşandığı iddia edilmişti. 2007 ile 2013 yılları arasında cinsel istismar ve tacizlerin yaşandığı iddia edilen Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı 18 yaş altı kız çocuklarının kaldığı Harput Bakım, Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi'nin binasının kapatıldığı, orada kalan kız çocuklarının ise Çocuk Evleri Sitesi'ne nakledildiği öğrenilmişti.

Cinsel istismar olayı ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın tamamlandığı ve çocuğun cinsel istismarı ile suçu bildirmeme suçlarından 7 kişi hakkında iddianame hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği açıklandı.



MÜDÜRLER GİZLEMİŞ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sonradan Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülen Harput Çocuk Yuvasında yaşı küçük kız çocuklarına kurum çalışanlarının cinsel istismarda bulundukları iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 11.03.2014 tarihinde adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda kurumda hizmetli olan şüpheliler A.S. ve N.Y.'nin 2007-2011 tarihleri arasında 15 yaşından küçük mağdur E.K.'ya birden çok kez cinsel istismarda bulundukları, yine aynı merkezde hizmet alım personeli olan şüpheli S.D.'nin 2009 yılında 15 yaşından küçük mağdur E.A.'ya birden çok kez cinsel istismarda bulunduğu hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edilmiştir. Yaşı küçük mağdurlar B.Ş., S.T. ve M.A.'ya yönelik cinsel istismarda bulunulduğuna dair delil bulunamamıştır. Cinsel istismar eylemlerini öğrendikleri halde adli makamlara bildirmeyen Kurum Müdürleri Ş.C. ve Z.A.K., Müdür Yardımcısı Z.K. ve Psikolog S.E hakkında da dava açmak zarureti doğmuştur. Adı geçen şüpheliler hakkında çocuğun cinsel istismarı ve suçu bildirmeme suçlarından hazırlanan iddianame Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir" denildi.