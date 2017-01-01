Denizli'de lise öğrencisi genç kız kalp krizinden hayatını kaybetti

Denizli'de 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Denizli Anafartalar Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Büşra Gül Şerifoğlu, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Yapılan muayenenin ardından serum takılan genç kız, kendini iyi hissettiğini söylemesi üzerine tekrar eve götürüldü. Dün sabah uyanan genç kız kahvaltının ardından aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın ölümü ailesini hüzne boğarken, Büşra Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Büşra Gül Şerifoğlu'nun gizli kalp rahatsızlığı olduğu ve hayatını bu yüzden kaybettiği belirlendi.

Genç kız, ailesi ve sevenlerinin göz yaşları içinde dün Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.