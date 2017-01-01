Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda konuştu. Konuşmasında Türkçe'nin önemine değinen Erdoğan, bazı kelimelerin kullanımına tepki göstererek "Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" dedi.
Kıraathanelerin önemine değinerek belediyelere Türkçe'nin kullanımı konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, "Bunlar yerini kafeteryalara, kulüplere terketti. Clup; bu benim değil ki. Bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda." diye konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
"Dil çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye, Türk Dili konusunda da geçmişi ile barıştığı, geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğindedir. Ortaöğretime Osmanlıca'yı koymamız önemlidir. Türk Dili'nin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikle kendi dilimizi geliştirmemize ihtiyacımız var."
"HAYVANLARIN YARIŞTIRILDIĞI ARENALARI SPOR SALONLARINDA İSİM OLARAK KULLANMAK ŞIK DEĞİL"
"Bir özentidir, gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken, bu özentilerle adeta biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp, spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Bunlar konuşulmadığı sürece genç nesiller, bunun bedelini farklı şekilde ödüyor. Bunun üzerinden bazıları bindirecek, bindirsin. Biz doğruları konuşmaya mecburuz."
"BÜTÜN BU TABELALARI SÖKÜN"
"Eskiden kıraathane vardı. Şimdi bakıyorsunuz buraların isimler kulüp olmuş, kafeterya olmuş. Ne güzel kıraathanemiz var. Burada kitap, gazete oku. Kahveni, çayını iç. Burada sohbetle beraber zenginleş; ama bunlar yerini bu kafeteryalara, kulüplere terfi etti. O da bizim dilimiz değil; 'club'. Bu, benim değil ki benim olanı niye kullanmıyoruz? Bunları kullanalım. Bunları belediyelerimize yaygınlaştırıyoruz. Diyoruz ki 'Bunları engelleyin, bütün bu tabelaları sökün'. Bu senin doğal hakkın. Neye müsaade edersen onu asmak zorunda; ama yaptıramıyorsunuz. Herkes bir yerlere şirin görünmenin gayreti içinde. Kurultayımızın inanıyorum ki bir sonuç bildirgesi olacaktır. Bu sonuç bildirgesinin içinde bunların yer almasında büyük fayda var."
"KÜLTÜRLERE VE MEDENİYETLERE SALDIRILAR ÖNCE DİLDEN BAŞLIYOR"
"Kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Biz işte böyle bir suikasta maruz kalmış bir milletiz. Bu saldırı dilimizle birlikte onun mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi de hedef almıştır. Diğer dillerin kuralsız ihtiyacına yoktur. Dilimizin tek ihtiyacı onun kıymetini bilecek insanlar ve kurumlardır. Türkçe'nin yetersizliğinden fakirliğinden söz eden kimse art niyetli değilse, Türkçe'den, Türkçe'nin zenginliklerinden bihaberdir. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ndeki kelimelerin sayısının 600 bini geçtiği biliniyor."
"BİLGİSAYARI SİZ KEŞFETMİŞSENİZ ONA DAİR MEFHUMLAR SİZİN DİLİNİZ İLE ŞEKİLLENİR"
"Türkçe'nin en eski iki büyük kaynağından biri olan eseri kazandıran Kaşgarlı Mahmut'u rahmetle yad ediyorum. Yusuf Has Hacip'i de aynı şekilde rahmetle anıyorum. Tüm söz ustalarını, gönül erlerini minnetle yad ediyorum. Merhum Ali Fuat Başgil hoca, Türkiye Türkçe'sini her kelimesinde asil milletin her birinin bin yıl biriktirdiği milli ruhumuz olarak tarif eder. Medeniyet mücadelesinden de öncü olanın ifadeleri baskın çıkar. Bilgisayarı siz keşfetmişseniz ona dair mefhumlar sizin diliniz ile şekillenir."
"F KLAVYE KULLANIMINI DAHİ YAYGINLAŞTIRABİLMİŞ DEĞİLİZ"
"Biz henüz bilgisayarlarda F klavye kullanımını dahi yaygınlaştırabilmiş değiliz. Sosyal medya mecralarında, dizilerde gençlerimizin kendi aralarında Türkçe'nin zenginliğine aykırı bir çoraklığın hüküm sürdüğünden muzdarip değil miyiz? Bu konudaki tedbirleri ona göre hep birlikte almalıyız. Ben bu duygularla 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın başarılı geçmesini diliyorum."
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Misafir 1 dakika önceÖnce arapça tabelalardan başlasak.00
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Misafir 2 dakika önceAkşam ne yiyelim saat kaçta uyuyalım inada karar veriniz bari ama emeklilere bedava olsun tokide esas görevini yapsin00
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Misafir 4 dakika önceAyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bütün yeki sizde başkanım, emredin yapılsın.00
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Misafir 6 dakika önceŞu holding işlerinede bi el atsa00
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Misafir 7 dakika önceKülliye de Türkçe değil. Aslı yerleşkedir.00
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Misafir 10 dakika önceBir tarih öğretmeni olarak diyorum ki Osmanlıca yazı dilidir alfabe değişiktir Latin harfleri ile de yazılabilir mesela muma ileyhim adı geçen demektir gayet bu alfabe ile de yazılabilir yazdimya..milleti keklemekten.vazgecin00
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Misafir 11 dakika önceVay arkadas bir bu kalmisti zaten el atmadiginiz...00
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Misafir 13 dakika öncesayın cumhurbaşkanı bu konuda hemfikiriz.00
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Misafir 14 dakika önceYerleşke'ye neden Külliye diyoruz o zaman? Kara Kartal, Sarı Kanarya, Aslan Cimbom da değiştirsin mi lakaplarını?00
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Misafir 14 dakika önceTürkiye cumhuriyetini yıkmak istiyorsanız, arapları her şehre her kasabaya serpiştirmeniz yeterli. bu gün ki durumu söylüyorum.00
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Misafir 16 dakika önceyeter artik insanlarin dogumuna bile karisiyon cumhurbaskanim osman statyumumu olsun00
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Misafir 17 dakika öncekomik00
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Misafir 18 dakika öncearapça tabelalara neden bir şey demiyorlar.00
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Misafir 20 dakika önceTürkiye de arap tabelası da istemiyoruz.00
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Misafir 21 dakika öncesonuna kadar katılırım..!00
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Misafir 28 dakika öncearena isminden önce her yerdeki arapça tabelaları kaldırın.00
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Misafir 30 dakika önceDünyadaki tüm terör saldırılarını kapsayan bir anıt yapılmalı..00
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Misafir 33 dakika önceSayın Cumhurbaşkanımızın gündemi o kadar yoğun ki spor salonu isimlerine bile kafa yormuş maşallah.00
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Misafir 34 dakika önceo yüzden mi mübaşirler hala q klavye kullanıyor güzelim f klavyeyi kullananlar geri plana atılıyor.00
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Misafir 34 dakika öncedoğudaki arapça tabelası olan dükkanlarıda söktürün00
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Misafir 34 dakika önceTürkiye cumhuriyetinin şehir ve kasabaları arap tabelâlarıyla dolu ama bunu bir türlü dillendirmiyorlar. ATATÜRK e hakaret ediyorlar en ufak bir tepki yok, çünkü aynı zihniyetteler.00
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Misafir 39 dakika önceMümkün değil. Hadi statlar devletin. Peki Mağazalar ne olacak. Bir sürü mağaza var ingilizce ismi olan. Bunu kimse yapamaz.00
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Misafir 40 dakika öncearapça yazılan tabelalar ne olacak.00
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Misafir 41 dakika öncetc yi kaldiran da benim sanki00
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Misafir 41 dakika önceSuriyelilerin tabelalarına hiç bir şey demiyor.00
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Misafir 42 dakika önceİşte herşeyi tek bilen ondan başkası hiçbir şey bilmez komik bir durum Fenerbahçe şampiyon oldu hazmedemiyorlar00
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Misafir 44 dakika önceTübitak boş işlerle uğraşacağına bunlarla uğraşsın.00
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Misafir 45 dakika önceAkşam ne yiyelim onunda soylede bilemim çünkü tek bilen sizsiniz00
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Misafir 46 dakika önceince bir mesaj, ne istersek onu yapacaklar..anlayana...00
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Misafir 48 dakika önceya arapça tabelalar nolacak?00
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Misafir 54 dakika öncesanki benim Atatürkün ismini kaldırım stadyumlara arena ismini koyan159
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Misafir 1 saat önceSayın Başkanım çok doğru yere değinmişsiniz1524