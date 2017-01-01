Açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı. DHA'nın haberine görei Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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