Açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı. DHA'nın haberine görei Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 39 dakika önceHak aramak da yasak oldu ülkenin vay haline.33
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Misafir 45 dakika önceAllah razı olsun güvenlik güçlerinden03
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Misafir 46 dakika önceharika.33
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Misafir 51 dakika önceEee00
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Misafir 53 dakika önceDhkpc terör örgütü eylemine katılan akademisyen istemiyoruz.bu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.30
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