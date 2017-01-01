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Nuriye Gülmen Semih Özakça
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

KHK ile görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tutuklandı. Gülmen ve Özakça, 75 gündür açlık grevindeydi

23 Mayıs 2017 Salı, 20:34:28 Güncelleme: 20:36:39 DHA

Açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı. DHA'nın haberine görei Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 39 dakika önce
    Hak aramak da yasak oldu ülkenin vay haline.
  • Misafir 45 dakika önce
    Allah razı olsun güvenlik güçlerinden
  • Misafir 46 dakika önce
    harika.
  • Misafir 51 dakika önce
    Eee
  • Misafir 53 dakika önce
    Dhkpc terör örgütü eylemine katılan akademisyen istemiyoruz.bu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
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