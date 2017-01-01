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Kozyatağı Kadıköy fastfood restoranı İstanbul silahlı soygun
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Restoranın kasasındaki paraları ve müdürün aracını gasbettiler

Silahlı ve maskeli 5 şüpheli, Kozyatağı'nda bir restoranın kasasındaki paraları ve işletme müdürünün aracını gasbederek uzaklaştı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:31:05 Güncelleme: 06:36:28 İHA

Kadıköy'de bir fastfood restorana gelen silahlı ve maskeli 5 kişi, personeli etkisiz hale getirerek, kasadan yaklaşık 10 Bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olayda 1'i ağır 4 personel darp sonucu yaralandı.

Olay saat 02.30 sıralarında Kozyatağı E-5 Karayolu yanyolda bulunan bir fastfood restoranında meydana geldi. İddialara göre bir otomobille restorana gelen silahlı ve maskeli 5 kişi, restorana girerek ellerindeki silahlarla kasaya yöneldi. O sırada içeride bulunan çalışanlardan 4 kişiyi darp edip yaralayan şahıslar, kasadaki 10 Bin lirayı ve işletme müdürünün aracını alarak kayıplara karıştı.

'HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI'

İş yerini soyduktan sonra dışarı çıkan hırsızlardan 2'si geldiklere araca binip olay yerinden kaçarken diğer 3'ü ise işletme müdürünün aracını çalarken güvenlik kamerasına yakalandılar.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır 4 yaralıyı ambulanslara koyarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri restoran çevresine şerit çekerek restoranda inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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