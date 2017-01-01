SON DAKİKA

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Okmeydanı'nda şüpheli paket

Büyük bir gürültüyle patlayan paketten gazete parçaları çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:12:24 Güncelleme: 09:18:15 DHA

TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda yol kenarındaki tellere bağlanmış şüpheli pankart ve pankartın ucundaki paket polisi alarma geçirdi. Bağlantı yolu trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanının patlattığı paketten kağıt parçaları çıktı.

DHA'nın haberine göre TEM - Okmeydanı bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki tellere bağlanmış pankart ve ucunda paket olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

 YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Bomba imha uzmanı pakete fünye yerleştirerek patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketten gazete parçaları çıktı. Pakette bomba olmadığının anlaşılmasıyla bir süre kapalı kalan TEM Okmeydanı bağlantı yolu yeniden trafiğe açıldı.
Tellere bağlanan pankart ise kesilerek alındı.

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OKMEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET!