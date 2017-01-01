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İşte kabine revizyonunun şifreleri

Bakanlar Kurulu’nda değişiklik beklenirken kulislerde de kabineye giriş şifreleri konuşuluyor. Buna göre “FETÖ ile mücadele, bölge dengesi, referandum performansı, taze kan, kadın eli, siyasi hafıza” başlıkları altında yer bulanlar kabinenin yeni isimlerini oluşturacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:17:05 Güncelleme: 09:20:49

Habertürk, AK Parti’de geri sayımın başlatıldığı kabine revizyonunun şifrelerine ulaştı. Kabinede yapılacak değişiklikte FETÖ ile mücadele öncelik sıralamasındaki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, parti hafızasını koruyacak biçimde deneyimli isimleri kabinede tutacağı, yeni sistem gereğince de gençleri ve özellikle kadınları kabineye ve parti yönetimine taşıyacağı belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; AK Parti kulislerinde konuşulan yeni kabine ölçütleri şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz darbe girişimini yaşayan 65. Hükümet’te ilk değişiklik, 31 Ağustos’ta yapılmıştı. Bu hafta içinde beklenen revizyonda FETÖ ile mücadele konusunda daha aktif olan isimlerin kabinede kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

REFERANDUM SONUCU

16 Nisan halkoylamasında bakanların 9’unun seçim bölgesinden “Hayır” oyu çıkmıştı. Kabine değişikliğinde referandumdan çıkan sonuçların dikkate alınacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, “Evet” oylarının 1 Kasım genel seçimleriyle kıyaslandığında en çok yükseldiği Doğu ve Güneydoğu’dan bir vekilin kabineye gireceği belirtiliyor.

BÖLGE DENGESİ

7 coğrafi bölgenin kabinede temsil edilmesine özen gösteren Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden olan milletvekillerini Bakanlar Kurulu’na alıyor.

TAZE KAN

MKYK’ya iki üniversite öğrencisini alan ve gençlerin siyasete katılmaları ile ilgili teşkilatlara talimat veren Erdoğan’ın, kabine değişikliğinde de genç isimlere şans tanıması bekleniyor.

KADIN ELİ

Kabine değişikliğinde ikinci bir kadın bakanın kabineye girmesinin sürpriz olmayacağı kaydediliyor.

SİYASİ HAFIZA

Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden beri yanında olan, Refah, Fazilet partileri sürecini bilen, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren görev alan, bir anlamda partinin siyasi hafızası olan isimler de yeni kabinede yer alacak.

 

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