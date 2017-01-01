FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Mayıs 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü raporu.

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İKİ BAKANLIĞIN ESKİ ÇALIŞANLARINA BYLOCK OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 30u Kalkınma Bakanlığı, 30u Milli Eğitim Bakanlığının eski personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 30u Kalkınma Bakanlığı, 30u Milli Eğitim Bakanlığının eski çalışanı 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. (AA)

ELAZIĞ'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen personellere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görevli olup, Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen aralarında öğretmenlerin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (İHA)

DİYARBAKIR'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda eski Kamu Hastaneleri Birliği Diyarbakır Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Kanğının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin başka bir suçtan tutuklu bulunduğu tespit edilirken, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

IĞDIR'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden biri Emniyet mensubu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/ PDY yapılanması ile ilgili olarak 12 kişi gözaltına alındı. Adli soruşturma sırasında aktif olarak görev yapan, biri kamu görevinden uzaklaştırılan, diğeri kamu görevinden çıkarılan eski Emniyet mensubu 3 kişi, tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerden 56sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

KONYA'DA 38 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 38e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 kişi, adliyeye sevk edildi.

Konya merkezli 24 ilde, 11 Mayısta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 30u gözaltına alınmış, şüphelilerden 17sinin aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenilmişti. (AA)

DİYARBAKIR'DA 28 İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da, iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 32 iş adamının evine operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi evlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 4 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

EDİRNE'DE 4 KİŞİ AVRUPA'YA YASA DIŞI YOLDAN GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI

Edirne'de hudut birliği askerleri, Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi. (AA)

KONYA'DA FETÖ'NÜN SÖZDE "MAHREM ASKER ABİLERİ"NE OPERASYON: 30 KİŞİ YAKALANDI

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, örgütün "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 115 kişiden 30'u yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılık, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanmak isteyen ve bildiklerini anlatan 328 kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya yön verildi. (AA)

ANTALYA'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında kafe işletmecisi, inşaat mühendisi ve serbest meslek mensubu olan, bir kısmının "ByLock" kullandığı değerlendirilen F.K.O., H.T., A.D. ve U.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli U.E. tutuklanırken, F.K.O., H.T. ve A.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (İHA)

MALATYA'DA BİR TEĞMEN VE BİR ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beştepe Jandarma Okullarından ihraç edilen teğmen ile bir öğretmen Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY terör örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle Beştepe Jandarma Okullarında görevliyken ihraç edilen teğmen, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY terör örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle aranan özel okul öğretmeni İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olarak gözaltına alındı.

Öte yandan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında aranan bir kadın, kentte yakalanmasının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (AA)