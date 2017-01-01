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AK Parti'de kritik gün

AK Parti grubu bugün basına kapalı olarak toplanacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:00:58 Güncelleme: 10:12:55 HABERTURK.COM

AK Parti Grup Toplantısı, bugün saat 12:00'de başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan olmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı olarak seçilecek.

Toplantının bir diğer önemli gündemi ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak. Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor.

MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.

"BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugünkü toplantı için dün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yarın kapalı grup toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması sürecinde milletvekili olmayışı nedeniyle yarınki toplantıda grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti Grubu'nun Başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz." demişti.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 9 dakika önce
    taşeron ne olacak
  • Misafir 18 dakika önce
    Parsel parsel verenleride almaları lazım, büyük başlar nerde???
  • Misafir 18 dakika önce
    kıdem tazminatı hakkımız korunsun ve çıksın artık yasa
  • Misafir 19 dakika önce
    kıdem tazminatı hakkımız korunsun çabuk çıksın artık kanun
  • Misafir 21 dakika önce
    Ne 69 yaşındayım böyle bir başbakan ilk defa görüyorum nasıl yönetiliyoruz şaşırıyorum herşey alt üst oldu
  • Misafir 12 dakika önce
    o zaman geçmişe yollayalım seni.
  • Misafir 3 dakika önce
    neye şaşırıyorsun hemşerim?
  • Misafir 22 dakika önce
    bedelli askerlik gelsin artık....
  • Misafir 8 dakika önce
    Bayramadırkaya beni nezaman alaçan
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