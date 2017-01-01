AK Parti'de kritik gün

AK Parti Grup Toplantısı, bugün saat 12:00'de başlayacak ve basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan olmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı olarak seçilecek.
Toplantının bir diğer önemli gündemi ise 50 kişilik MKYK'nın ardından, merakla beklenen MYK olacak. Bugün, yeni MYK'nın da açıklanması bekleniyor.
MYK sürecine paralel olarak, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin de açıklanabileceği ihtimaller arasında gösteriliyor. Kabine revizyonu için konuşulan bir diğer gün ise, cuma günü.
"BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugünkü toplantı için dün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yarın kapalı grup toplantımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması sürecinde milletvekili olmayışı nedeniyle yarınki toplantıda grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti Grubu'nun Başkanı olarak Başbakanımız Binali Beyi öneriyoruz." demişti.
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Misafir 9 dakika öncetaşeron ne olacak00
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Misafir 18 dakika önceParsel parsel verenleride almaları lazım, büyük başlar nerde???00
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Misafir 18 dakika öncekıdem tazminatı hakkımız korunsun ve çıksın artık yasa00
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Misafir 19 dakika öncekıdem tazminatı hakkımız korunsun çabuk çıksın artık kanun00
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Misafir 21 dakika önceNe 69 yaşındayım böyle bir başbakan ilk defa görüyorum nasıl yönetiliyoruz şaşırıyorum herşey alt üst oldu00
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Misafir 12 dakika önceo zaman geçmişe yollayalım seni.00
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Misafir 3 dakika önceneye şaşırıyorsun hemşerim?00
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Misafir 22 dakika öncebedelli askerlik gelsin artık....00
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Misafir 8 dakika önceBayramadırkaya beni nezaman alaçan00