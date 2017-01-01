Ankara trafiğinde maganda terörü

Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.

KORKU DOLU ANLAR

Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.