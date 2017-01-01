Ankara trafiğinde maganda terörü

Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.
İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.
KORKU DOLU ANLAR
Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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YORUMLAR 26
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Misafir 2 dakika önceBu yaratıkların dağdaki teröristle farkı ne şimdi00
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Misafir 3 dakika öncegelde bu ülkede rahat ve güvenli yaşa terör dağdan şehire inmiş00
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Misafir 4 dakika önceBUNLARI ÜSTÜNE MADEN SUYU ŞİŞELERİ ATIN...00
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Misafir 4 dakika önceGun yuzu gormemek uzere 20 sene hapse soksunlar bak bakalim bir daha yapan cikar mi.00
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Misafir 8 dakika önceAsker uğurlaması adı altında Magandalık yapıyorlar..00
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Misafir 10 dakika önceArtik guvenle evden disari cikamayacagiz gibime geliyor.00
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Misafir 13 dakika önceBunlar daha iyi günler.. Durmak yok yola devam.03
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Misafir 17 dakika önceSakın ağzından muhalif bir kelime çıkmasın, anında polis gelir gözaltına alır hatta tutuklanabilirsin. Ama bu ve bunun gibilere polis hiçbişi demiyor. Ülkede çok yanlış şeyler oluyor. Allah sonumuzu hayretsin.00
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Misafir 7 dakika önceyarın öbür gün haklarında işlem yapıldığına dair haber çıkmayacağı kesin habercilik kültüründe kötü bir durum varsa haber yapılır. ama bu arkadaşlar hakkında işlem yapıldığını yakalandıklarını malesef göremiyeceğiz haberlerde ve sen yapılan işlemden haberdar olmayacaksın ..özür dilemek zorundada kalmayacaksın.. saygılarımla00
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Misafir 17 dakika öncebu tipleri acilen tespit edip iceri tikmalari lazim. resmen kanuna meydan okumuslar. devlet geregini yapacaktir. utanmazlar.00
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Misafir 17 dakika öncearizona kertenkeleleri gibi tiplere bak00
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Misafir 22 dakika öncebu arkadaşlar yüzde yüz hap kullanmışlardır mesele bunları idam etmek değil mesele bunların yaşam koşullarını düzeltmektir kim bilir nasıl bir aile nasıl bir çevre nasıl bir düzenin içindedirler yoksa birini yok et diğeri illaki gelecek devlet bunların tedavilerini sağlayıp vatana millete hizmet edecek konuma getirmelidir00
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Misafir 24 dakika öncebunlar her akşam böyle bi akşam değilki bıktık artık. 8 çizen mi ararsın, abart egzos mu ararsın hepsi demetevlerde. Teksas buranın yanında rahibe gibi kalır..00
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Misafir 24 dakika öncemalum.ulkemizde bu tur seylerin cezasi yok.00
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Misafir 25 dakika önceHacımurat şov :) Yokluk fakirlik acizlik. Birilerinin elinde uyduruk yedek parçalar satılsın diye bu hacımuratları birileri popüler yapmaya uğraşıyor.00
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Misafir 26 dakika önceAkp nin türkiyesi.anap dsp mhp koalisyonu zamanına döndük.biri devleti uykudan uyandırsun015
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Misafir 27 dakika öncedevamlı adanamı çıkacak burasıda angara00
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Misafir 31 dakika öncesebep?00
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Misafir 32 dakika önceBu gibi tehlikeli eylemleri yapanları ağır caydırıcı cezalar uygulanmalı tukiyede huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok devletimizin bunlara gereğini yapacagindan eminim390
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Misafir 39 dakika önceİdam şart.60
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Misafir 39 dakika önceBöyle magandalara şiddetli caydırıcı cümle aleme ibret cezalar uygulanmadıkça daha çok maganda haberleri okuruz...30
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Misafir 42 dakika öncePolis nerede ?00
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Misafir 47 dakika önceböyle yönetenlere böyle magandalar00
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Misafir 47 dakika öncebunları asmak lazım asıl içerden çıkarlarsa yazıklar olsun30
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Misafir 50 dakika önceBaşkente oturan Devlet neredesin00
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Misafir 51 dakika önceKarakolun 200 mt aşağısı düşünün..03
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