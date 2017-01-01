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Ankara trafiğinde maganda terörü

Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:09:14 Güncelleme: 11:31:38 İHA

Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.

KORKU DOLU ANLAR

Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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YORUMLAR 26
  • Misafir 2 dakika önce
    Bu yaratıkların dağdaki teröristle farkı ne şimdi
  • Misafir 3 dakika önce
    gelde bu ülkede rahat ve güvenli yaşa terör dağdan şehire inmiş
  • Misafir 4 dakika önce
    BUNLARI ÜSTÜNE MADEN SUYU ŞİŞELERİ ATIN...
  • Misafir 4 dakika önce
    Gun yuzu gormemek uzere 20 sene hapse soksunlar bak bakalim bir daha yapan cikar mi.
  • Misafir 8 dakika önce
    Asker uğurlaması adı altında Magandalık yapıyorlar..
  • Misafir 10 dakika önce
    Artik guvenle evden disari cikamayacagiz gibime geliyor.
  • Misafir 13 dakika önce
    Bunlar daha iyi günler.. Durmak yok yola devam.
  • Misafir 17 dakika önce
    Sakın ağzından muhalif bir kelime çıkmasın, anında polis gelir gözaltına alır hatta tutuklanabilirsin. Ama bu ve bunun gibilere polis hiçbişi demiyor. Ülkede çok yanlış şeyler oluyor. Allah sonumuzu hayretsin.
  • Misafir 7 dakika önce
    yarın öbür gün haklarında işlem yapıldığına dair haber çıkmayacağı kesin habercilik kültüründe kötü bir durum varsa haber yapılır. ama bu arkadaşlar hakkında işlem yapıldığını yakalandıklarını malesef göremiyeceğiz haberlerde ve sen yapılan işlemden haberdar olmayacaksın ..özür dilemek zorundada kalmayacaksın.. saygılarımla
  • Misafir 17 dakika önce
    bu tipleri acilen tespit edip iceri tikmalari lazim. resmen kanuna meydan okumuslar. devlet geregini yapacaktir. utanmazlar.
  • Misafir 17 dakika önce
    arizona kertenkeleleri gibi tiplere bak
  • Misafir 22 dakika önce
    bu arkadaşlar yüzde yüz hap kullanmışlardır mesele bunları idam etmek değil mesele bunların yaşam koşullarını düzeltmektir kim bilir nasıl bir aile nasıl bir çevre nasıl bir düzenin içindedirler yoksa birini yok et diğeri illaki gelecek devlet bunların tedavilerini sağlayıp vatana millete hizmet edecek konuma getirmelidir
  • Misafir 24 dakika önce
    bunlar her akşam böyle bi akşam değilki bıktık artık. 8 çizen mi ararsın, abart egzos mu ararsın hepsi demetevlerde. Teksas buranın yanında rahibe gibi kalır..
  • Misafir 24 dakika önce
    malum.ulkemizde bu tur seylerin cezasi yok.
  • Misafir 25 dakika önce
    Hacımurat şov :) Yokluk fakirlik acizlik. Birilerinin elinde uyduruk yedek parçalar satılsın diye bu hacımuratları birileri popüler yapmaya uğraşıyor.
  • Misafir 26 dakika önce
    Akp nin türkiyesi.anap dsp mhp koalisyonu zamanına döndük.biri devleti uykudan uyandırsun
  • Misafir 27 dakika önce
    devamlı adanamı çıkacak burasıda angara
  • Misafir 31 dakika önce
    sebep?
  • Misafir 32 dakika önce
    Bu gibi tehlikeli eylemleri yapanları ağır caydırıcı cezalar uygulanmalı tukiyede huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok devletimizin bunlara gereğini yapacagindan eminim
  • Misafir 39 dakika önce
    İdam şart.
  • Misafir 39 dakika önce
    Böyle magandalara şiddetli caydırıcı cümle aleme ibret cezalar uygulanmadıkça daha çok maganda haberleri okuruz...
  • Misafir 42 dakika önce
    Polis nerede ?
  • Misafir 47 dakika önce
    böyle yönetenlere böyle magandalar
  • Misafir 47 dakika önce
    bunları asmak lazım asıl içerden çıkarlarsa yazıklar olsun
  • Misafir 50 dakika önce
    Başkente oturan Devlet neredesin
  • Misafir 51 dakika önce
    Karakolun 200 mt aşağısı düşünün..
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