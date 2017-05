Makam odasında silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başhekimi 2'si kalbinden olmak üzere 3 kurşunla vuran medikal firması sahibi Sercan G. aynı silahla intihara kalkışmıştı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre olay saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gelen medikal firmasi sahibi Sercan G., Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in makam odasına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ise Sercan G., yanında getirdiği tabancayla Prof. Dr. Berilgen'e art arda ateş etti. 2'si kalbinden, biri sağ göğsünden olmak üzere 3 kurşunla yaralanan Berilgen kanlar içerisinde yere yığıldı. Sercan G. silahı bu kez başına dayayıp ateşledi. Silah sesleri üzerine odaya giren çalışanlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamadı.



Medikal firması sahibi olan Sercan G.'nin hastaneye verdiği malların ödemesinin yapılmaması nedeniyle icralık olduğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Vali Murat Zorluoğlu ile Emniyet Müdürü Doğan Cangül hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

