Makam odasında silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başhekimi 2'si kalbinden olmak üzere 3 kurşunla vuran medikal firması sahibi Sercan G. aynı silahla intihara kalkışmıştı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre olay saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gelen medikal firmasi sahibi Sercan G., Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in makam odasına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ise Sercan G., yanında getirdiği tabancayla Prof. Dr. Berilgen'e art arda ateş etti. 2'si kalbinden, biri sağ göğsünden olmak üzere 3 kurşunla yaralanan Berilgen kanlar içerisinde yere yığıldı. Sercan G. silahı bu kez başına dayayıp ateşledi. Silah sesleri üzerine odaya giren çalışanlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamadı.
Medikal firması sahibi olan Sercan G.'nin hastaneye verdiği malların ödemesinin yapılmaması nedeniyle icralık olduğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Vali Murat Zorluoğlu ile Emniyet Müdürü Doğan Cangül hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Misafir 1 saat önceSilahla bir başhekimin odasına kadar nasıl girebiliniyor giriş çıkışlarda kontroller neden yapılmıyor kapıda görevliler ne yapıyor her yer bu şekilde sonra da sebeb üretiliyor.. Yazık her ikiside can', diyeceğim şu ki silah ruhsatı herkese verilmesin ruhsatlı da olsa kamu yerlerine girişlerde görevli alsın çıkışlarda verilsin30
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Misafir 1 saat önceSilahla bir başhekimin odasına kadar nasıl girebiliniyor giriş çıkışlarda kontroller neden yapılmıyor kapıda görevliler ne yapıyor her yer bu şekilde sonra da sebeb üretiliyor.. Yazık her ikiside can',03
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Misafir 1 saat önceAllah şifa versin. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Hakikaten kim ne yaşayacak bilemiyoruz. Mukadderatta ne varsa o geliyor başa. Rabbim ailesine bağışlasın.30
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Misafir 4 saat önceProf. Berilgen Tanidigim en iyi insanlarından birisidir. olayi yorumlayanlarin bilmeden insanlar hakkinda bu suclayaci yorumlarda bulunmamasini rica ederim. Cunku başınıza ne zaman ne geleceğini hic bilemiyorsunuz.acıyi paylaşın ama artirmayin00
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Misafir 4 saat önceOlay şu göremiyor musunuz: temizlik işçisisindir kadaya silah dayayıp benim kapımın önünü temizle dersin,bankacısındır silah daya benim işlemimi önce yapacaksın dersin,doktorsundur İlahi bir varlıkmışsın gibi herşeyi bilmen yapman gerekir yoksa silah daya,öğretmensindir çocuğun tembelin tekidir sen aile olarak ilgilenmezsin ama bu çocuğa en iyi yeri kazandıracaksın de silah daya..Git markete alışveriş yap silah daya para vermeyecem de..Toplum buna dönüşüyor burda canice yorum yapanlar bunu görsün.60
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Misafir 5 saat önceyapılan saldırıyı kınıyorum lanetliyorum geçmiş olsun allaha şifa versin00
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Misafir 5 saat önceAdam intihar etmiş zaten00
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Misafir 6 saat öncebakın altından kesin işten çıkarılan biri çıkar00
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Misafir 6 saat önceBabamın da arkadaşı olan efendi namazında niyazında bir insan said bey çok üzüldük olanlara Rabbim sevdiklerine bağışlasın...00
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Misafir 6 saat önceDoktor veya herhangi bir insan ne farkeder ki giden bir insan ama insanlığını düşmanlığının üzerine koyan çok kişi var bir insanın öldürülmesi veya saldırılması hiç normal değil yazık insanlığımızı kaybetmişiz00
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Misafir 6 saat önceDoktor veya herhangi bir insan, ne farkeder ki? nemli00
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Misafir 6 saat önceolayın altında yatan sebebi araştırıp ona göre iyileştirmeler yapılmalı.00
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Misafir 6 saat önceKendi düşüncem adam medicalcimiş döner sermayeden beklenen ödeme gerçekleşmeyince ödemelere izin veren kişi başhekim düşündü ticari bunalım sonucu suçlu gördüğü kişiyi ve kendisini yakdı30
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Misafir 6 saat öncehastaneler tambir soygun yeri devlet el atsın yoksa millet el atiyo böyle015
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Misafir 6 saat önceDoktorun yetiştirme maliyeti demiş birisi. Duyan da doktorlar hayra hizmet çalışıyor zannedecek. 50.000 TL maaş alan doktorlar var.321
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Misafir 5 saat önce50000 MAAŞ ALDIKLARINI NERENDEN ÇIKARIYORSUN00
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Misafir 6 saat önceSen bunları iyi etmek için çalış o sana silah çeksin yazıklar olsun..93
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Misafir 5 saat önceçok bodos bi yorum :(00
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Misafir 6 saat öncesayın başhekim'e yapılan saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını murad ediyorum.60
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Misafir 6 saat önceÖLMÜŞ ÖLMÜŞ03
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Misafir 6 saat öncecahil nefer dedikleriniz neden durup dururken bu saldiriyi yapiyor ve intihar ediyor ardindan.. olay cok uzucu fakat olaya sebep veren gorunmez gercegi bilmemek daha uzucu..tabii ki bir insan kolay yetismiyor, bir dr hic kolay yetismiyor bu konuda hemfikirim.30
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Misafir 6 saat önceBu doktor can yaktıysada hak arama yöntemi böyle olamaz. Herkes kendi hukukunu kendi ararsa uzağa değil Suriye ye bakılması kafi olur. Ülkemizdeki ceza uygulamaları caydırıcı değil. hükümetimizin bu konuda acil düzenleme yapması lazım. Adam gidiyor kişiye ya da herhangi bir kamu çalışanına saldırıyor. Hakim tutuksuz yargılanmak üzere salıveriyor. Böyle suç işlenmesi önlenebilir mi?60
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Misafir 6 saat öncebüfe için intiharkomandosu mu yollarlar00
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Misafir 6 saat önceidam şart diyorsunuzda adam zaten intihar etmiş idamı edilceni umursarmı. bence eğitim şart, ilim şart sen o şerefsizi eğit ilim sahibi yap marifet sanıp eline silah almaz idamada gerek kalmaz.60
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Misafir 6 saat öncebu doktoru nasil biri oldugunu taniyan bilir. isini iyi yapan doktordan Allah razi olsun. ama meslegini cebiyle orantili yapan doktorlarinda Allah belasini versin.36
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Misafir 6 saat önceişin içinde kesin ihale vardir30
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Misafir 6 saat önceTüm resmi dairelerde güvenlik önlemleri en üst düzeyede tutulmalıdır. Oraları, özel güvenlik yerine polisler korumalıdır.00
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Misafir 6 saat öncedoktorun maliyetine girmektense halkin sorunlarina cozum bulunmali00
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Misafir 6 saat öncedoktorluk meslegi cok kutsal fakat para icin yapmadiklari yoktur kim bilir neden yapyida canina kiydi03
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Misafir 6 saat önceArtık devletin bu bıçak parası adı altında alınan ücrete dur demesi gerekiyor..00
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Misafir 6 saat öncebence terör saldırısıdır yoksa adam niye intihar etsin00
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Misafir 6 saat önceBir İNSAN ın demek istediniz galiba.....00
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Misafir 6 saat önceFetocu imis sorun yok06
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Misafir 6 saat öncebüfe ihalesi veya otopark işidir...03
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Misafir 6 saat önceBir Doktorun yetiştirilme maliyeti çok yüksektir. Beş kuruşluk cahil heriflerin bir doktora yaptıklarına cezalar çok daha sert olmalı. Milli servet düşmanı bu asalak gereksizler için idam şart.93
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Misafir 6 saat öncekimin canini yakti kimbilir, doktorlarin bazilari para icin kasap gibi insan kesiyor.315
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Misafir 6 saat öncegecmiş olsun olayın aydınlatılması icin her yere kamera lazım30