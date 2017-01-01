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Mehmet Said Berilgen
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Makam odasında silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti

Medikal firması sahibi, başhekimi makam odasında 3 kurşunla vurduktan sonra intihara kalkıştı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:17:47 Güncelleme: 18:19:23

Makam odasında silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başhekimi 2'si kalbinden olmak üzere 3 kurşunla vuran medikal firması sahibi Sercan G. aynı silahla intihara kalkışmıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre olay saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gelen medikal firmasi sahibi Sercan G., Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in makam odasına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ise Sercan G., yanında getirdiği tabancayla Prof. Dr. Berilgen'e art arda ateş etti. 2'si kalbinden, biri sağ göğsünden olmak üzere 3 kurşunla yaralanan Berilgen kanlar içerisinde yere yığıldı. Sercan G. silahı bu kez başına dayayıp ateşledi. Silah sesleri üzerine odaya giren çalışanlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen kurtarılamadı. 

Medikal firması sahibi olan Sercan G.'nin hastaneye verdiği malların ödemesinin yapılmaması nedeniyle icralık olduğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Vali Murat Zorluoğlu ile Emniyet Müdürü Doğan Cangül hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 37
  • Misafir 1 saat önce
    Silahla bir başhekimin odasına kadar nasıl girebiliniyor giriş çıkışlarda kontroller neden yapılmıyor kapıda görevliler ne yapıyor her yer bu şekilde sonra da sebeb üretiliyor.. Yazık her ikiside can', diyeceğim şu ki silah ruhsatı herkese verilmesin ruhsatlı da olsa kamu yerlerine girişlerde görevli alsın çıkışlarda verilsin
  • Misafir 1 saat önce
    Silahla bir başhekimin odasına kadar nasıl girebiliniyor giriş çıkışlarda kontroller neden yapılmıyor kapıda görevliler ne yapıyor her yer bu şekilde sonra da sebeb üretiliyor.. Yazık her ikiside can',
  • Misafir 1 saat önce
    Allah şifa versin. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Hakikaten kim ne yaşayacak bilemiyoruz. Mukadderatta ne varsa o geliyor başa. Rabbim ailesine bağışlasın.
  • Misafir 4 saat önce
    Prof. Berilgen Tanidigim en iyi insanlarından birisidir. olayi yorumlayanlarin bilmeden insanlar hakkinda bu suclayaci yorumlarda bulunmamasini rica ederim. Cunku başınıza ne zaman ne geleceğini hic bilemiyorsunuz.acıyi paylaşın ama artirmayin
  • Misafir 4 saat önce
    Olay şu göremiyor musunuz: temizlik işçisisindir kadaya silah dayayıp benim kapımın önünü temizle dersin,bankacısındır silah daya benim işlemimi önce yapacaksın dersin,doktorsundur İlahi bir varlıkmışsın gibi herşeyi bilmen yapman gerekir yoksa silah daya,öğretmensindir çocuğun tembelin tekidir sen aile olarak ilgilenmezsin ama bu çocuğa en iyi yeri kazandıracaksın de silah daya..Git markete alışveriş yap silah daya para vermeyecem de..Toplum buna dönüşüyor burda canice yorum yapanlar bunu görsün.
  • Misafir 5 saat önce
    yapılan saldırıyı kınıyorum lanetliyorum geçmiş olsun allaha şifa versin
  • Misafir 5 saat önce
    Adam intihar etmiş zaten
  • Misafir 6 saat önce
    bakın altından kesin işten çıkarılan biri çıkar
  • Misafir 6 saat önce
    Babamın da arkadaşı olan efendi namazında niyazında bir insan said bey çok üzüldük olanlara Rabbim sevdiklerine bağışlasın...
  • Misafir 6 saat önce
    Doktor veya herhangi bir insan ne farkeder ki giden bir insan ama insanlığını düşmanlığının üzerine koyan çok kişi var bir insanın öldürülmesi veya saldırılması hiç normal değil yazık insanlığımızı kaybetmişiz
  • Misafir 6 saat önce
    Doktor veya herhangi bir insan, ne farkeder ki? nemli
  • Misafir 6 saat önce
    olayın altında yatan sebebi araştırıp ona göre iyileştirmeler yapılmalı.
  • Misafir 6 saat önce
    Kendi düşüncem adam medicalcimiş döner sermayeden beklenen ödeme gerçekleşmeyince ödemelere izin veren kişi başhekim düşündü ticari bunalım sonucu suçlu gördüğü kişiyi ve kendisini yakdı
  • Misafir 6 saat önce
    hastaneler tambir soygun yeri devlet el atsın yoksa millet el atiyo böyle
  • Misafir 6 saat önce
    Doktorun yetiştirme maliyeti demiş birisi. Duyan da doktorlar hayra hizmet çalışıyor zannedecek. 50.000 TL maaş alan doktorlar var.
  • Misafir 5 saat önce
    50000 MAAŞ ALDIKLARINI NERENDEN ÇIKARIYORSUN
  • Misafir 6 saat önce
    Sen bunları iyi etmek için çalış o sana silah çeksin yazıklar olsun..
  • Misafir 5 saat önce
    çok bodos bi yorum :(
  • Misafir 6 saat önce
    sayın başhekim'e yapılan saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını murad ediyorum.
  • Misafir 6 saat önce
    ÖLMÜŞ ÖLMÜŞ
  • Misafir 6 saat önce
    cahil nefer dedikleriniz neden durup dururken bu saldiriyi yapiyor ve intihar ediyor ardindan.. olay cok uzucu fakat olaya sebep veren gorunmez gercegi bilmemek daha uzucu..tabii ki bir insan kolay yetismiyor, bir dr hic kolay yetismiyor bu konuda hemfikirim.
  • Misafir 6 saat önce
    Bu doktor can yaktıysada hak arama yöntemi böyle olamaz. Herkes kendi hukukunu kendi ararsa uzağa değil Suriye ye bakılması kafi olur. Ülkemizdeki ceza uygulamaları caydırıcı değil. hükümetimizin bu konuda acil düzenleme yapması lazım. Adam gidiyor kişiye ya da herhangi bir kamu çalışanına saldırıyor. Hakim tutuksuz yargılanmak üzere salıveriyor. Böyle suç işlenmesi önlenebilir mi?
  • Misafir 6 saat önce
    büfe için intiharkomandosu mu yollarlar
  • Misafir 6 saat önce
    idam şart diyorsunuzda adam zaten intihar etmiş idamı edilceni umursarmı. bence eğitim şart, ilim şart sen o şerefsizi eğit ilim sahibi yap marifet sanıp eline silah almaz idamada gerek kalmaz.
  • Misafir 6 saat önce
    bu doktoru nasil biri oldugunu taniyan bilir. isini iyi yapan doktordan Allah razi olsun. ama meslegini cebiyle orantili yapan doktorlarinda Allah belasini versin.
  • Misafir 6 saat önce
    işin içinde kesin ihale vardir
  • Misafir 6 saat önce
    Tüm resmi dairelerde güvenlik önlemleri en üst düzeyede tutulmalıdır. Oraları, özel güvenlik yerine polisler korumalıdır.
  • Misafir 6 saat önce
    doktorun maliyetine girmektense halkin sorunlarina cozum bulunmali
  • Misafir 6 saat önce
    doktorluk meslegi cok kutsal fakat para icin yapmadiklari yoktur kim bilir neden yapyida canina kiydi
  • Misafir 6 saat önce
    Artık devletin bu bıçak parası adı altında alınan ücrete dur demesi gerekiyor..
  • Misafir 6 saat önce
    bence terör saldırısıdır yoksa adam niye intihar etsin
  • Misafir 6 saat önce
    Bir İNSAN ın demek istediniz galiba.....
  • Misafir 6 saat önce
    Fetocu imis sorun yok
  • Misafir 6 saat önce
    büfe ihalesi veya otopark işidir...
  • Misafir 6 saat önce
    Bir Doktorun yetiştirilme maliyeti çok yüksektir. Beş kuruşluk cahil heriflerin bir doktora yaptıklarına cezalar çok daha sert olmalı. Milli servet düşmanı bu asalak gereksizler için idam şart.
  • Misafir 6 saat önce
    kimin canini yakti kimbilir, doktorlarin bazilari para icin kasap gibi insan kesiyor.
  • Misafir 6 saat önce
    gecmiş olsun olayın aydınlatılması icin her yere kamera lazım
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