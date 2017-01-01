ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tunceli Kemal Gün
GÜNDEM

Tunceli'de Kemal Gün'ün açlık grevi sona erdi

Tunceli'de 90 gündür oğlunun kemiklerini almak için açlık grevi yapan Kemal Gün'ün eylemi sona erdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:08:02 Güncelleme: 19:10:22 DHA

Tunceli'de terör operasyonunda bombardımanda ölen DHKP- C'li Murat Gün'ün babası Kemal Gün, oğlunun DNA testi için Adli Tıp'a gönderilen kemiklerinin verilmesi için 90 gün önce başlattığı açlık grevine, imzaladığı taahhütname karşılığında isteğinin kabul edilmesi üzerine son verdi.

DHA'nın haberine göre hava operasyonunda ölen DHKP-C'li Murat Gün'e ait olduğu belirtilen kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na DNA incelemesine gönderildi. Ancak kimlik tespiti yapılamadı. Murat Gün'ün babası Kemal Gün ise kemiklerin oğluna ait olduğunu söyleyerek kendisine verilmesi için kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Eylem sırasında Kemal Gün'ü, kızı Beyhan da yalnız bırakmadı.

Kemal Gün'ün açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, sorunun çözümü için Tunceli Valisi Osman Kaymak ve  Başsavcı Behçet İşlek ile görüştü. Bu görüşmeler sonunda kemiklerin Kemal Gün'e verilmesi ve Hozat Mezarlığı'nda tabut içinde defin işleminin yapılması kararlaştırıldı.

Belediye zabıtaları bugün Kemal Gün'ün yanına gelerek, kemiklerin yarın kendisine verileceğini, Vali Osman Kaymak'ın kendisini davet ettiğini söyledi. Görüşmeler sonunda Kemal Gün'e kemiklerin 'müessif olaya neden olmayacağı' koşuluyla verileceği belirtilerek taahhütname imzalatıldı. Belediye Başkanvekili, Kemal Gün ve avukatı Engin Gökoğlu'nun da imzaladığı taahhütnamede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Adli Tıp Kurumunca incelenen ve kime ait olduğu tespit edilemeyen kemik parçalarının tarafıma verilmesi durumunda, teslim aldığım tabutlanarak kefenlenmiş kemik parçalarını Tunceli ili Hozat İlçesi mezarlığına herhangi bir müessif olaya sebebiyet vermeden, bekletmeden defnedeceğimi ve defnettiğime dair bilgi ve belgeleri Tunceli Valilik Makamına arz edeceğimi imzamla taahhüt ederim." 

Bu gelişme imzalanan taahhütname üzerine Kemal Gün, 90 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fatih'te kanser yapan saat ve gözlüklere operasyon!
GÜNDEM

Kanser yapan saat ve gözlüklere operasyon!
MEB açıkladı: 2019 yılında ikili eğitime son verilecek
GÜNDEM

Öğrenciler dikkat! 2019'da tamamen sona erecek!
Adana'da fabrikanın boya kazanında patlama
GÜNDEM

Fabrikanın boya kazanında patlama
Eğlenmeye gittiği barda gözünden oluyordu!
GÜNDEM

Eğlenmeye gittiği barda gözünden oluyordu!
Erdoğan'a Hakkari ve Şırnak tepkisi: Mesele mevcut illeri il olmaktan çıkarmak değildir
GÜNDEM

Erdoğan'a Hakkari ve Şırnak tepkisi: Mesele mevcut ...
Kocaeli'de 14 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
GÜNDEM

14 yaşındaki genç kız kanlar içinde bulundu!
Fatih'te kanser yapan saat ve gözlüklere operasyon!
GÜNDEM

KANSER YAPAN SAAT VE GÖZLÜKLERE OPERASYON!
Tunceli'de Kemal Gün'ün açlık grevi sona erdi
GÜNDEM

KEMAL GÜN'ÜN AÇLIK GREVİ 90 GÜN SONRA BİTTİ
MEB açıkladı: 2019 yılında ikili eğitime son verilecek
GÜNDEM

ÖĞRENCİLER DİKKAT! 2019'DA TAMAMEN SONA ERECEK!
Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Mevlüt Çavuşoğlu: AB politikalarını gözden geçirmeli
GÜNDEM

"AB POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
YÖKDİL 2. Sınav başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM

İKİNCİ YÖKDİL SINAVI'NIN BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI