Tunceli'de Kemal Gün'ün açlık grevi sona erdi

Tunceli'de terör operasyonunda bombardımanda ölen DHKP- C'li Murat Gün'ün babası Kemal Gün, oğlunun DNA testi için Adli Tıp'a gönderilen kemiklerinin verilmesi için 90 gün önce başlattığı açlık grevine, imzaladığı taahhütname karşılığında isteğinin kabul edilmesi üzerine son verdi.



DHA'nın haberine göre hava operasyonunda ölen DHKP-C'li Murat Gün'e ait olduğu belirtilen kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na DNA incelemesine gönderildi. Ancak kimlik tespiti yapılamadı. Murat Gün'ün babası Kemal Gün ise kemiklerin oğluna ait olduğunu söyleyerek kendisine verilmesi için kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Eylem sırasında Kemal Gün'ü, kızı Beyhan da yalnız bırakmadı.



Kemal Gün'ün açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, sorunun çözümü için Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Başsavcı Behçet İşlek ile görüştü. Bu görüşmeler sonunda kemiklerin Kemal Gün'e verilmesi ve Hozat Mezarlığı'nda tabut içinde defin işleminin yapılması kararlaştırıldı.



Belediye zabıtaları bugün Kemal Gün'ün yanına gelerek, kemiklerin yarın kendisine verileceğini, Vali Osman Kaymak'ın kendisini davet ettiğini söyledi. Görüşmeler sonunda Kemal Gün'e kemiklerin 'müessif olaya neden olmayacağı' koşuluyla verileceği belirtilerek taahhütname imzalatıldı. Belediye Başkanvekili, Kemal Gün ve avukatı Engin Gökoğlu'nun da imzaladığı taahhütnamede şu ifadeler yer aldı:



"İstanbul Adli Tıp Kurumunca incelenen ve kime ait olduğu tespit edilemeyen kemik parçalarının tarafıma verilmesi durumunda, teslim aldığım tabutlanarak kefenlenmiş kemik parçalarını Tunceli ili Hozat İlçesi mezarlığına herhangi bir müessif olaya sebebiyet vermeden, bekletmeden defnedeceğimi ve defnettiğime dair bilgi ve belgeleri Tunceli Valilik Makamına arz edeceğimi imzamla taahhüt ederim."



Bu gelişme imzalanan taahhütname üzerine Kemal Gün, 90 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.

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