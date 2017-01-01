2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım başladı. Yaz tatili planlarının yapılmasındaki en büyük etken olan okulların kapanacağı tarih, gerek veliler gerek öğrenciler tarafından son günlerde Google'da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2017 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Mayıs ayının yavaş yavaş sonuna yaklaşmamız ve hava sıcaklıklarının artması birlikte örencileri 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili maratonu 9 Haziran 2017 Cuma günü çalacak son ders zili ile başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

2017/PYBS 10 HAZİRAN 2017 2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 1-2 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-4 7 EKİM 2017 ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 23-24 ARALIK 2017

SINAVLARIN AÇILIMI

AÖO-AÖL-MAÖL: Açık Öğretim Ortaokulu - Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi

MTSKS: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

PYBS: Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar)

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı,18 Eylül 2017 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.



MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.



Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.



2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.