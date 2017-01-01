ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YÖKDİL
GÜNDEM

YÖKDİL 2. sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

9 Temmuz'da gerçekleştirilecek ikinci YÖKDİL Sınavı'nın başvuru tarihi belli oldu. Peki ikinci YÖKDİL Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:00:33 Güncelleme: 20:03:39

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki (YÖKDİL) 5 Mart'ta gerçekleştirildi. İkincisi 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının başvuru tarihi belli oldu. Peki, ikinci YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

İKİNCİ YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ikincisi 9 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvuruların 30 Mayıs-9 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, talepler üzerine ikinci YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilmesine ve İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Sınavın başvuru tarihlerinin 30 Mayıs-9 Haziran olduğunu kaydeden Saraç, "İkinci YÖKDİL Sınavı ilk kez İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacaktır.

Akademinin onlarca yıldır talebi ve beklentisi olan, alana özgü tek dil sınavı niteliğindeki YÖKDİL’in ikincisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Öğrenci ve akademisyen dostu yeni YÖK olarak gerçekleştireceğimiz ikinci YÖKDİL Sınavı'nın akademimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

"ALANA ÖZGÜ" İLK AKADEMİK DİL SINAVI

YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
YÖK Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM

YÖK Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
Reşat Petek: FETÖ raporunda sona gelindi
GÜNDEM

Reşat Petek: FETÖ raporunda sona gelindi
“Sabbatical izni” sistemi, Türkiye’ye de gelecek
GÜNDEM

6 yıl çalışan akademisyene 1 yıl 'sabbatical' izni
İkinci YÖKDİL Sınavı ne zaman? (2017)
GÜNDEM

İkinci YÖKDİL Sınavı ne zaman yapılacak?
YÖK Doktora Burs başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM

YÖK Doktora Burs başvurusu başladı
YÖKDİL sınav sonuçları, diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek!
GÜNDEM

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'ndan YÖKDİL kararı!
YÖKDİL 2. sınav başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM

İKİNCİ YÖKDİL SINAVI'NIN BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI
Adana'da fabrikanın boya kazanında patlama
GÜNDEM

FABRİKANIN BOYA KAZANINDA PATLAMA
Mevlüt Çavuşoğlu: AB politikalarını gözden geçirmeli
GÜNDEM

"AB POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
MEB açıkladı: 2019 yılında ikili eğitime son verilecek
GÜNDEM

ÖĞRENCİLER DİKKAT! 2019'DA TAMAMEN SONA ERECEK!
Tunceli'de Kemal Gün'ün açlık grevi sona erdi
GÜNDEM

KEMAL GÜN'ÜN AÇLIK GREVİ 90 GÜN SONRA BİTTİ
Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

YAZ TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI