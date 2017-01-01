YÖKDİL 2. sınav başvuruları ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından ilk defa bu yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki (YÖKDİL) 5 Mart'ta gerçekleştirildi. İkincisi 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının başvuru tarihi belli oldu. Peki, ikinci YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

İKİNCİ YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ikincisi 9 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvuruların 30 Mayıs-9 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, talepler üzerine ikinci YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilmesine ve İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Sınavın başvuru tarihlerinin 30 Mayıs-9 Haziran olduğunu kaydeden Saraç, "İkinci YÖKDİL Sınavı ilk kez İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacaktır.

Akademinin onlarca yıldır talebi ve beklentisi olan, alana özgü tek dil sınavı niteliğindeki YÖKDİL’in ikincisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Öğrenci ve akademisyen dostu yeni YÖK olarak gerçekleştireceğimiz ikinci YÖKDİL Sınavı'nın akademimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat'ta imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

"ALANA ÖZGÜ" İLK AKADEMİK DİL SINAVI

YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.