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Adil Öksüz FETÖ 15 Temmuz
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Çetin Sönmez: Öksüz’ü tutuklamaya ihtiyaç duymadım

15 Temmuz ihanetinin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ü serbest bırakan ve ‘itirafçı’ olan eski hâkim Çetin Sönmez’in, savcılık ifadesinde “Yurtdışı çıkış yasağı olduğu için Öksüz’ü tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Cemaat abisiydim. Gülen’le yemek yedim” dediği öğrenildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 06:49:05 Güncelleme: 06:59:25

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari FETÖ’cü (Fethullahçı Terör Örgütü) Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hâkim Çetin Sönmez’in, savcılık ifadesinde Öksüz’ü neden serbest bıraktığı sorusuna, “Tutuklamaya ihtiyaç duymadım” yanıtını verdiği ifade edildi. Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Ankara Batı Hâkimi olan Sönmez, daha sonra HSYK tarafından açığa alınmış, bir süre sonra da ihraç edilmişti. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberin göre Öksüz’ü serbest bırakan ve kısa süre önce tutuklanan Sönmez, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak “itirafçı” oldu. Sönmez, ilk olarak elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. Ancak soruşturma savcısı, emniyetteki ifadesinde önemli itiraflarda bulunan Sönmez’in, savcılıkta ifadesinin bazı bölümlerini değiştirmesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Savcının itirazı üzerine Sönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘YURTLARDA KALDIM’

18 Mayıs’ta Savcı Yıldırım Kemal Zöhre’ye ifade veren Sönmez, üniversite öğrencisi olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olduğunu belirtti. 1988 yılında Polis Koleji’ndeki öğrencilerin “cemaat abisi” olduğunu, ev sohbetlerinde öğrencilerle bir araya geldiğini söylediği öğrenilen Sönmez, ifadesinde şunları anlattı:

“Üniversite yıllarımda o zaman cemaat olarak bildiğim örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldım. O dönemde tanıdığım arkadaşlarımla, cemaatle ilişiğimi kestikten sonra da örgütsel amaç olmaksızın görüştüm. Bunun dışında örgütün finansal kuruluşlarında hesabım yok.”

Kardeşi Akın Sönmez’in FETÖ’ye üye olmak iddiasıyla soruşturma geçirdiğini aktaran Sönmez’in savcıya şu bilgileri verdiği öğrenildi:

“Kuzenlerim Osman Ö., Ergün Ö., Feyzi Ö. ve Yüksel T. hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yürütülüyor. Ali Rıza Ç., Hasan M., Akın K., Mehmet D., Tayfun K. ve Fazlı D. ile staj gördüğüm dönemlerde yapılan sohbetlere katılıyordum. Fethullah Gülen ile bir okulun üst katında bulunan geniş mekânda çoğunluğu hâkim adayı olan arkadaşların bulunduğu toplantıda yemek yedim. Ancak o toplantıya katılan kişileri hatırlamıyorum. Fethullah Gülen’e doğrudan bağlı olan, gerektiğinde uzun yıllar uyuyan hücre şeklinde hareket edebilecek ve ‘Bozyaka talebesi’ olarak anılan gruptan haberim yok. Gülen’in İzmir Bozyaka’ya yakın bir yerde bulunan Yamanlar Öğrenci Yurdu’nda ve Okulu’nda kaldığını duymuştum.”

‘ÖKSÜZ’Ü TANIMAM’

Emniyetteki ifadesinde “Adil Öksüz’ü bire bir tanıyor musunuz?” sorusuna “Tanımıyorum” karşılığını veren Çetin Sönmez, Öksüz’ü bıraktığı o güne ilişkin şunları söyledi: “Adil Öksüz’ün darbe teşebbüsüne iştirakinden kesinlikle haberdar değildim. Ben Adil Öksüz dosyasını incelerken şüpheli hakkında bir önceki hâkim tarafından adli kontrolle yurtdışı çıkış yasağı konulduğu için yeni bir koruma tedbiri ve bu kapsamda tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Ancak kesinlikle terör örgütüne destek amacıyla bu kararı vermedim.”

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 8 dakika önce
    YALAN YALAN
  • Misafir 10 dakika önce
    ben de spedy gonzelesim
  • Misafir 12 dakika önce
    Yav he he. Öyledir kesin. Kesin tanımıyosundur adili.
  • Misafir 19 dakika önce
    Bu ifade ile mi Etkin pişmanlık yasasından yararlanmış vaf ülkeme
  • Misafir 20 dakika önce
    Hangi siyasetçiden emir aldığını söylediği gün türkiye aydınlanır
  • Misafir 27 dakika önce
    bu ülkede kime güvenicez? hakimi askeri polisi yani kısacası bir insanın güvenebileceği makamlar bile kirletilmiş.herkes menfaati için kullanıyor.yazık.
  • Misafir 36 dakika önce
    neden devlet erkânından kimse tutuklanmıyor. hiç mi bağlantınız olmadı. kandırıldık dediniz. masum insanlar kandırılmadı mı
  • Misafir 40 dakika önce
    Hertürlü yalanı söylemeniz mubah.Nasılsa Fetonun şefaatıyla cennet garanti.Sizin yüzünüzden insanların birbirine güveni kalmadı.Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor belli değil.Allahın laneti bütün vatan hainlerinin üzerine olsun.
  • Misafir 55 dakika önce
    Hedef saptırıyor...kimse daha önce abiyim,ablayım olayını öne çıkarmamıştı...siyasi kanadı kollamak için "fetö serbest bıraktı"demek istiyor olabilir mi acabaa...
  • Misafir 1 saat önce
    militan
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