15 Temmuz FETÖ tarafından yapılmak istenen başarısız darbe girişiminin ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan ve ByLock kullanan kişilere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. İşte FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve FETÖ üyeliği bulunan kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 25 Mayıs 2017 Perşembe günlüğü...

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TÜRK TELEKOM'A FETÖ OPERASYONU: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Örgüt üyesi olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında gizli tanık beyanları olan ve yapılan çalışmalar neticesinde örgütün finansman kaynağı olarak bilinen Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan İstanbul'daki 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında E.Ö, E.A, M.I, E.A, M.Z.M, M.G.K, M.A, Ö.D, A.K, ve S.E. soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alındı. (AA)