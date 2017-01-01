Açıköğretim Fakültesi ( AÖF), binlerce öğrencinin katılacağı AÖF sınavı için sınav giriş belgesini yayımladı. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişine son veren AÖF, sınav giriş yerlerini belirten sınav giriş belgesini erişime açtı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), dönem sonu sınavı için sınav giriş belgesi bekleyen öğrencileri sevindiren haberi paylaştı. Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Dönem sonu sınavı giriş belgelerinizi https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden Öğrenci Otomasyonu'na girerek yazdırabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

AÖF dönem sonu sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında yer alan öğrenci sistemine giriş yaparak sınav giriş belgesine erişebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF öğrenci sistemine giriş yapmak isteyen adaylar, AÖF'ün internet sitesindeki giriş alanına T.C. Kimlik No ve Öğrenci Şifresi yazarak giriş yapabilecekler.

AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınavları 3 Haziran 2017 - 4 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınavına girecek olan öğrencilerin yanlarında kimliklerini ve sınav giriş belgelerini bulundurmaları zorunludur.