Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için 7 Mayıs 2017 tarihinde sınav yapılmış ve sınava katılan binlerce aday zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabalamıştı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ALES hakkında tüm detaylar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Mayıs 2017 tarihinde sınava katılan adaylar, heyecanla ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ALES sonuçlarıyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM)'nin internet sitesinde resmi bir bilgi yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvime göre, ALES sonuçları 8 Haziran 2017 Perşembe günü açıklanacak ve sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarına erişebilecek.

Sınav sonuçları açıklandığında, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına gidebilir ve sınav sonuçlarına erişebilirsiniz.

ALES SINAV SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI

9 Mayıs 2017 tarihinde ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden ALES'e katılım sağlayan adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayınlamıştı.

ÖSYM, yaptığı açıklamada "7 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-ALES İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadelerini kullanmıştı.