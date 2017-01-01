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Bu ilçede her şey bedava

Orhaneli ilçesinde belediyenin imkanlarıyla, internet, otel, hamam, çamaşırhane, hastane servisi ve tuvalet ücretsiz

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:08:24 Güncelleme: 11:14:28 İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesine misafir olarak gelenler hiçbir şeye para ödemiyor.

İHA'nın haberine göre, yaşamanın adeta bedava olduğu ilçede otel, hamam, çamaşırhane, hastane servisi, internet ve tuvalet bedava. İlçeye gelen misafirler kalacak yerleri yoksa ücretsiz otelde konaklıyor, hamamda ücretsiz yıkanıyor. Çamaşırhanede çamaşırlarını ücretsiz yıkatıyor. İlçenin belirli noktalarına kurulan şebekelerle ücretsiz internete girebiliyor.  İsteyenler ücretsiz servisle gidebiliyor.

"ATALARIMIZDAN KALAN GELENEKLERİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İlçede kurulan 600 yıllık pazarda ise köylülerin yetiştirdiği organik ürünler satılıyor. Orhaneli ilçesinde yaşamanın bedava olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "İlçemizde her şey bedava. Biz atalarımızdan kalan gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ecdadımız böyle yapmış. İlçemizde misafirhanede konaklamak ücretsiz. Parası olmayanlara hamamda yıkanmak ücretsiz. Çamaşırhanede öğrencilerin ve ihtiyacı olanların çamaşırları bedava yıkanıyor. Ayrıca ücretsiz internet servisi yapıyoruz. Hasta olupta hastaneye gitmek isteyenlere ücretsiz hastane servisimiz var. Kısacası ilçemizde yaşamak bedava. Herkesi Orhaneli'ne davet ediyoruz" dedi.

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