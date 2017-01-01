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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 'yeni bina' açıklaması

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni Meclis binası talebiyle ilgili açıklama yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:25:20 Güncelleme: 12:40:38 HABERTURK.COM

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği iftar davetinde yer alan 'Meclis için yeni bina' ifadelerine açıklık getirdi. Gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Kahraman, "Bu bir temenni" dedi.

"O KADAR DAĞINIK Kİ..."

TBMM Başkanı Kahraman şunları söyledi:

"Düşüncem budur tabi, ileriye ait bir mevzudur. Bugün öyle bir mevzu yok. Tarım bakanlığı eski binasındayız, yan taraftaki binadayız, o kadar dağınık ki. Bir ihtiyaç olduğu kesin de programımızda bu dönemde böyle bir inşaat yok. Bu bir temenni. Mimden mum çıkarmayın."

 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 30 dakika önce
    böyle bir şeyin temennisi bile fazla her türlü saltanat var zaten suanki meclis binasında bütün masrafları devlet tarafından karşılanan en yüksek maaşın alındığı bir meclis var şuan hala yetmiyor galiba aileleri için erkinlik alanı falan yapılmasını temenni ediyorlar acaba
  • Misafir 32 dakika önce
    ingilterenin meclis binasına bir bakın isterseniz belki utanırsınız.hırsızlar.
  • Misafir 36 dakika önce
    siz ilk önce asgari ücretli milyonların, emeklilerin, taşeronların karınlarını doyurun. işsizliği kaldırın ondan sonra 50 tane millet vekili için meclis yapın. o turuncu deri koltuklar kaç paraya ne zaman yapılmıştı. kaç bin euroluk mikrofonu kırılar. siz hiç bir şeyi haketmiyorsunuz.
  • Misafir 46 dakika önce
    ne işe yarıyor bu Atatürk düşmanı ihtiyar
  • Misafir 53 dakika önce
    babasinin parasi degil ya nasil olsa yeni bina yap demesi kolay yiyin efendiler yiyin
  • Misafir 54 dakika önce
    Bencede lazim 600 vekile gore dixayn edilmeli
  • Misafir 43 dakika önce
    50 vekili sığdıramadınız mı? bu kadar rahatlık fazla.
  • Misafir 58 dakika önce
    buyur yap kardes
  • Misafir 59 dakika önce
    50 yeni vekilin sadece 5 yıl için devlete getireceği ek yük en az 187.950.000 Türk Lirası olacak. Hem meclis'i feshet herşeyi tek adama bağla hem de vekil sayısını arttır
  • Misafir 42 dakika önce
    kafanı nerden aldın güzelmiş
  • Misafir 1 saat önce
    külliye ayarında bir meclisi hak ediyor bu ülke
  • Misafir 1 saat önce
    bombalanan meclis o şekilde ibreti alem olsun ileriye diye müze haline getirilmeliydi, en iyi en kral binayada meclis kurulmalıydı
  • Misafir 33 dakika önce
    parasını sen mi veriyorsun milletin parasını yemekten vazgeçin artık.
  • Misafir 1 saat önce
    en güzelini en iyisini yapın, darbe ve yandaşları dış güçler kıskansın
  • Misafir 46 dakika önce
    Parası benden çıkacak ama...Sen vergilerini ödüyormusun ? Ben her kuruşunu ödüyorum...!
  • Misafir 33 dakika önce
    parasını sen ver ozaman
  • Misafir 1 saat önce
    para bol size de bir saray yapalım kaç odalı istersiniz..koltuklar ne derisinden olsun..bence bunca talana rağmen size oy verenlerin derisinden yapın.
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