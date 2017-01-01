TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği iftar davetinde yer alan 'Meclis için yeni bina' ifadelerine açıklık getirdi. Gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Kahraman, "Bu bir temenni" dedi.
"O KADAR DAĞINIK Kİ..."
TBMM Başkanı Kahraman şunları söyledi:
"Düşüncem budur tabi, ileriye ait bir mevzudur. Bugün öyle bir mevzu yok. Tarım bakanlığı eski binasındayız, yan taraftaki binadayız, o kadar dağınık ki. Bir ihtiyaç olduğu kesin de programımızda bu dönemde böyle bir inşaat yok. Bu bir temenni. Mimden mum çıkarmayın."
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YORUMLAR 17
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Misafir 30 dakika önceböyle bir şeyin temennisi bile fazla her türlü saltanat var zaten suanki meclis binasında bütün masrafları devlet tarafından karşılanan en yüksek maaşın alındığı bir meclis var şuan hala yetmiyor galiba aileleri için erkinlik alanı falan yapılmasını temenni ediyorlar acaba00
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Misafir 32 dakika önceingilterenin meclis binasına bir bakın isterseniz belki utanırsınız.hırsızlar.00
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Misafir 36 dakika öncesiz ilk önce asgari ücretli milyonların, emeklilerin, taşeronların karınlarını doyurun. işsizliği kaldırın ondan sonra 50 tane millet vekili için meclis yapın. o turuncu deri koltuklar kaç paraya ne zaman yapılmıştı. kaç bin euroluk mikrofonu kırılar. siz hiç bir şeyi haketmiyorsunuz.00
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Misafir 46 dakika öncene işe yarıyor bu Atatürk düşmanı ihtiyar00
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Misafir 53 dakika öncebabasinin parasi degil ya nasil olsa yeni bina yap demesi kolay yiyin efendiler yiyin00
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Misafir 54 dakika önceBencede lazim 600 vekile gore dixayn edilmeli03
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Misafir 43 dakika önce50 vekili sığdıramadınız mı? bu kadar rahatlık fazla.00
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Misafir 58 dakika öncebuyur yap kardes30
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Misafir 59 dakika önce50 yeni vekilin sadece 5 yıl için devlete getireceği ek yük en az 187.950.000 Türk Lirası olacak. Hem meclis'i feshet herşeyi tek adama bağla hem de vekil sayısını arttır30
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Misafir 42 dakika öncekafanı nerden aldın güzelmiş00
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Misafir 1 saat öncekülliye ayarında bir meclisi hak ediyor bu ülke33
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Misafir 1 saat öncebombalanan meclis o şekilde ibreti alem olsun ileriye diye müze haline getirilmeliydi, en iyi en kral binayada meclis kurulmalıydı03
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Misafir 33 dakika önceparasını sen mi veriyorsun milletin parasını yemekten vazgeçin artık.00
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Misafir 1 saat önceen güzelini en iyisini yapın, darbe ve yandaşları dış güçler kıskansın00
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Misafir 46 dakika önceParası benden çıkacak ama...Sen vergilerini ödüyormusun ? Ben her kuruşunu ödüyorum...!00
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Misafir 33 dakika önceparasını sen ver ozaman00
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Misafir 1 saat öncepara bol size de bir saray yapalım kaç odalı istersiniz..koltuklar ne derisinden olsun..bence bunca talana rağmen size oy verenlerin derisinden yapın.1512
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