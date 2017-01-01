TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği iftar davetinde yer alan 'Meclis için yeni bina' ifadelerine açıklık getirdi. Gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlayan Kahraman, "Bu bir temenni" dedi.

"O KADAR DAĞINIK Kİ..."

TBMM Başkanı Kahraman şunları söyledi:

"Düşüncem budur tabi, ileriye ait bir mevzudur. Bugün öyle bir mevzu yok. Tarım bakanlığı eski binasındayız, yan taraftaki binadayız, o kadar dağınık ki. Bir ihtiyaç olduğu kesin de programımızda bu dönemde böyle bir inşaat yok. Bu bir temenni. Mimden mum çıkarmayın."