ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Pendik
GÜNDEM

Pendik'te eskort kızları polisin elinden kaçırdılar

Polisin ateş açtığı araçta bulunan Yunus Çelik ölürken, polisten kaçan Özbekistanlı kadınlardan M.A. yaralandı. Operasyonu sürdüren polis, diğer Özbek kadın D.A. ile 2 kişiyi daha gözaltına aldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:37:01 Güncelleme: 11:43:37

İstanbul Pendik’te önceki gece polis, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki M.A. ve D.A.’yı gözaltına aldı. Özbek kadınlar karakolun ardından doktor kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekibi, kontrol sonrası 2 kadını tekrar araçlarına alarak Çamçeşme Karakolu’na doğru yola çıktı. Ancak bir süre sonra arkadan kendilerini takip eden bir otomobili fark eden aracı kullanan polis, hızlanarak karakol önünde durdu.

Bu sırada iddiaya göre polis aracından kaçan D.A., sokak arasında koşmaya başladı. M.A. da arkadaki araca bindi. Araç hareket edip uzaklaşırken polis memurlarından biri art arda silahını ateşledi. Araç bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra da aracın iki yaralıyı özel bir hastaneye bıraktığı tespit edildi. Hastaneye giden polisler, ‘Fuhuşa teşvik, aracılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından kaydı bulunan Yunus Çelik ve M.A’nın hastanede olduğunu belirledi. İlk tedavisinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edilen Yunus Çelik hayatını kaybetti. Özbekistanlı M.A’nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışmalara başlayan Cinayet Büro ve Pendik Asayiş Büro ekipleri araçla kaçan C.B., F.K. ve silah kullanan polis memuru R.S.’yi gözaltına aldı. Kaçan Özbek kadın D.A. da yakalandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    polise ceza verirseniz yazık size
  • Misafir 16 dakika önce
    Hitlerin nutuklarında yahudilerin fuhuşa aracılık ettiğide vardı. Bir toplumu ne kadar sinirlendirmişler ki böylesine bir soykırım oldu.
  • Misafir 17 dakika önce
    Yahu poli niye göz altına alıyorsun.adam görevinidemi yapmayacak.bu yüzden etraf mafia bozuntuları ile doldu.devlet derin uykusuna devam
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
GÜNDEM

Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Ataköy'de şantiyede yangın
GÜNDEM

Ataköy'de şantiyede yangın
İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Adana ve Samsun merkezli operasyonda fuhuş çetesinin 2 milyon lirasına el konuldu
GÜNDEM

Fuhuş çetesinin 2 milyon lirasına el konuldu
Ağrı'dan acı haber! 2 şehit
GÜNDEM

Ağrı'dan acı haber! 2 şehit
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 'yeni bina' açıklaması
GÜNDEM

TBMM Başkanı'ndan 'yeni bina' açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi'ni ziyaret etti
GÜNDEM

KEMAL KILIÇDAROĞLU, VATAN PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Pendik'te eskort kızları polisin elinden kaçırdılar
GÜNDEM

AKILALMAZ OLAY! ESKORT KIZLARI POLİSİN ELİNDEN KAÇIRDILAR
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 'yeni bina' açıklaması
GÜNDEM

TBMM BAŞKANI'NDAN 'YENİ BİNA' AÇIKLAMASI
Ataköy'de şantiyede yangın
GÜNDEM

ATAKÖY'DE ŞANTİYEDE YANGIN
İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
GÜNDEM

BU YÖNTEM ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ!