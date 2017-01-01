SON DAKİKA

Ataköy'de bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

Haberturk.com Whatsapp Hattı'na gelen bilgilere göre kısa süre içerisinde söndürülen yangının işçiler tarafından bir maddenin tutuşturulması sonucu çıktığı belirtiliyor.

HABERTURK.COM'un Whatsapp hattıyla artık herkes bir muhabir!

Gördüklerinizi bizimle paylaşın, araştırıp yayımlayalım.

Gündemi bizimle birlikte belirlemek için 0538 379 53 06 numaralı Whatsapp hattını kullanmanız yeterli.