SON DAKİKA

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Ataköy'de şantiyede yangın

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:55:36 Güncelleme: 12:15:13 HABERTURK.COM

Ataköy'de bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

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