Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS 2017/6 sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS ne zaman? İşte detaylar...

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS için başvuru yapmak isteyen adaylar 24 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS üzerinden alınacaktır.

Önemli: e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 431, İzmir’de 110 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır.

Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 14.30, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ: 200,00 TL

DİKKAT: e-YDS’de kapasite artışı nedeniyle; e-YDS Kılavuzu’nda yer alan ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, bir takvim yılı içerisinde (12 ay) aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ koşulu e-YDS 2016/11 itibariyle ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, son 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ şeklinde değiştirilmiştir.

Öte yandan sınava katılım sağlayacak olan adaylara özel, elektronik ortamda uygulanan e-YDS'nin sınav arayüzüne alışması ve sınav öncesinde sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme bir sınav hazırlanmıştır. Aşağıdaki linki kullanarak e-YDS'nin deneme sınavı uygulama sayfasına erişebilirsiniz.

e-YDS DENEME SINAV UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

e-YDS 2017/6 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)'nın 2017/6'ncısı, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacaktır.