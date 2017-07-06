Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 6 Temmuz 2017 Perşembe günü raporu.

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KIRKLARELİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'ya para yatırdıkları ve ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ve örgütün kapatılan gazetelerine ait yayınlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirilen zanlılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

KAYSERİ'DE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlılardan Asım A, Ali E, Ahmet İ, Ahmet Ş, Mustafa A, Nami Ç, Mevlüt Yaşar M, Numan Muhammed Ü. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.P.M, A.T, M.A, N.Ç, M.E, N.S.B, A.Ö. ve A.K. de adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 104 kişi hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

MERSİN'DE 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 'ByLock' kullandıkları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle ilişkisi, irtibatı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 40 şüpheliden 35'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. (İHA)

SAMSUN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Örgüte müzahir kurum personeli, meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan 18 zanlı, Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs ve Kavak ilçeleri ile Trabzon'da 30 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

DÜZCE'DE 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen farklı meslek gruplarından 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu kişilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14ü çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 5i ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (AA)

NİĞDE'DE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlıları yakalamak için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 3ü emniyetteki ifadesinin ardından, serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan Osman Ö, Adem K, Muharrem S, İhsan K, Fatih U, Bilal Burak Z. ve Cihan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Emre Y, Mehibe G, İlayda Ö, Mustafa G. ve Yusuf D. adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDYye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte finansal destek sağladığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 2si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

İZMİR'DE FETÖ SANIĞI DOKTORA 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmasında hakkında dava açılan diş doktoru 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Rıfat Metin Besleröz'ün avukatları katıldı.



İddia makamı, sanık Besleröz'ün çocuklarının kapatılan Özel Yamanlar Kolejine gönderdiği, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı, yine kapatılan Ege Sağlık Derneğinin kurucu üyesi olduğu gibi hususlar dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, sanığın sabıkasız olması, kızının kapatılan Gediz Üniversitesine gittiğini söyleyerek yargılamaya katkıda bulunması, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak 6 yıl 8 ay'a indirildi.



OPERASYON



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı, özel muayenesi olan diş doktoru Rıfat Metin Besleröz hakkında tutuklama kararı verilmişti.



Hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Besleröz, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (AA)

KIRKLARELİ'DE GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırklareli merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Kırklareli merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ile H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.



Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



M.Y. ile H.Y. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.



Şüpheli M.Y'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dershanelerde öğretmenlik yaptığı ve Bank Asya hesabının bulunduğu, H.Y'nin ise örgütün Lüleburgaz köylerinin sorumlusu olduğu iddia edildi. (AA)

GÜMÜŞHANE'DE FETÖ OPERASYONU

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda örgütün Ağrı imamı olduğu iddiasıyla aranan M.A. yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ağrı Sulh Ceza Mahkemesince terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve KHK ile görevinden ihraç edilen M.A'nın (39) Torul ilçesi kırsalında olduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.



Gümüşhane KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, M.A. dün akşam saatlerinde ormanlık alanda bir av tüfeği ve 4 adet av fişeğiyle ele geçirildi.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenilen M.A'nın FETÖ/PDY'nin Ağrı imamı olduğu iddiasıyla arandığı bildirildi. (AA)

SİİRT MERKEZLİ OPERASYONDA 22 GÖZALTI

Siirt merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



10 ilde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 19'u rütbeli askeri personel ve 3'ü terör örgütünün "mahrem imamı" olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.



Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (AA)

BATMAN'DA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "Bylock" kullandığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "Bylock" kullandıkları belirlenen ve aralarında daha önce yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 13 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor. (AA)

MARDİN MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Ankara, Erzurum ve Gaziantep'te polis ekiplerince bazı adreslere dün düzenlenen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.



Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla aralarında görevden uzaklaştırılan kamu personelinin de olduğu 3 zanlı daha yakalandı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

FETHİYE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Fethiye Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. FETÖ'ye üye oldukları ileri sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan, FETÖ/PDY'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32 yaşındaki Y.K., 28 yaşındaki Ü.Ç. ve 32 yaşındaki Z.A. tutuklandı. Diğer şüphelilerden D.T.A (30), F.S. (42), M.Ö. (34), ve S.D. (32) savcılık sorgularının ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Erdoğan CANKUŞ/FETHİYE)

BURSA MERKEZLİ OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen bir derneğin "Bylock" kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişinin yakalanması için harekete geçti.



Bursa merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Söz konusu evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

KONYA'DA SELÇUK VE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTELERİNDE OPERASYON: 20 GÖZALTI



Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde akademisyen ve idareci olarak görev yapan 20 zanlı gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görev yapan 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 10 ilde düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 20'sini gözaltına aldı.



Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

KIRKLARELİ MERKEZLİ OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenledi.



Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve yine örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla aralarında öğrenci, emekli ve işçilerinde bulunduğu B.Ç, F.E, M.K, S.B, S.K, E.S, H.S, N.Y, E.D, B.B, B.T. ile B.K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 dolar, Zaman Gazetesine ait yayınlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.



Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ DAVALARINDA 1 KİŞİYE 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Afyonkarahisarda, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açılan 14 davada, 6sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 6sı tutuklu 19 sanık savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ahmet Ahsen tahliyesini, diğer sanıklar da beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Ahsen’e 9 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Naciye Sönmez, Ayhan Tarhan ve Hüseyin Toprak hakkında beraat kararı veren heyet, tutuksuz yargılanan sanık Bilge Kağan Küçükcanın da tutuklanmasına hükmetti.

Örgütün sözde Afyonkarahisar ilçe imamları oldukları belirtilen tutuklu sanıklar İlker Demir, İsmail Biçer, Osman Uysal, Yakup Koçpınar, Cemil Er ve firari sanık Mehmet Erenin avukatlarının mazeret dilekçesi vermesi nedeniyle duruşma ertelendi.

Mahkeme başkanı, nisandan bu yana görülen bu dosya için avukatlarca verilecek bir "duruşmaya katılmama mazeret dilekçesi"ni daha kabul etmeyeceğini avukatlara iletti. (AA)