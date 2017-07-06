Habertürk, eylül-ekim aylarından itibaren sınır içinde, hudutlarda ve sınır ötesinde hayata geçirilecek yeni güvenlik ve terörle mücadele konseptini açıklıyor. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre bir hükümet yetkilisinin ifadesiyle, “Bu yaz terörle mücadele açısından çok sıcak geçecek”... İşte detaylar:

BİTİRİCİ HAMLELER: İçeride ve dağlık arazide ağır darbe indirilen terör örgütüne yönelik süpürme-temizleme operasyonları hız kazanacak. Terör örgütünün yeni yapılanmasına ve hareket tarzına bakılarak sahadaki operasyonel kuvvetler yeniden yapılandırılacak. İçerideki operasyon tamamlanıp terör örgütü, minimize edildikten sonra operasyondaki birliklerin zinde tutulması, yorgunluğun giderilmesi amacıyla mobil birlikler devreye sokulacak. Anlık istihbaratlarla hava destekli, karadan intikal yerine havadan indirme şeklinde operasyonlar düzenlenecek.

HAVADAN İNTİKAL: Temizlenen ve arındırılan yerlere PKK’lılar geri dönüp üslenip, tahkimat yapamasın diye bir plan dahilinde askeri üs bölgeleri yeniden oluşturulacak, yeni üs bölgeleri kurulacak. Uçar-birlik ortak operasyonları için Jandarma- Polis Özel Harekât taburları oluşturuldu. Karadan intikal yerine ağırlıklı olarak havadan intikal, nokta pusu atma, ormanlık alan ve suların bulunduğu bölgelere özel planlamalar yapılıyor.

YÜKSEK RAKIMDA ÜS: 2013’te yapılan düzenlemeyle Kara Kuvvetleri, iç güvenlik harekâtından çıkarılmıştı. Bunun tek istisnası Irak sınırındaki 2, 34 ve 48. Hudut Tugayları. Kara Kuvvetleri’nin çok sayıda birliği zaman içinde iç güvenlik tugayına dönüştü. 800 metrenin altındaki üs bölgelerinin büyük bölümü kapatılmıştı. Şimdi bunlar, PKK’nın yeni yapılanması; arazi eğim oranları, rakım farklılıkları da göz önünde bulundurularak askeri stratejiyle yeniden planlanıyor. Gerekli yerler mekanizemotorize tugaylarla destekleniyor.

JANDARMA KOMANDO: Terörle mücadele iç güvenlik harekâtında görev yapan jandarma komando tugayları yeniden yapılandırılıyor. JÖH’lerle birlikte jandarma tugaylarının sayısı yüzde 40 oranında artırıldı. Nitelikleri, eğitim seviyeleri, teknolojik donanımları ve askeri altyapıları takviye edildi. Görev yapacakları bazı üs bölgelerine zırhlılar yerleştirilecek. Kara Kuvvetleri zorunlu ve gerekli haller dışında, iç güvenlik harekâtından çıkarılıyor. Sahada JÖH-PÖH timleri özel, ortak operasyonlar yapıyor.

SINIRDA SIKILAŞTIRMA: Suriye sınırındaki güvenlik duvarı tamamlanmak üzere. Irak sınırında bazı bölgeler için planlama yapılıyor ama bazı bölgelerde arazi şartları nedeniyle duvar örmek mümkün değil. İran sınırına da duvar örülüyor. Sızmalara karşı yüksek güvenlikli kontrollü alanlar oluşturuluyor. İnsansız hava araçları, hava ve kara erken uyarı sistemleri, silahlı İHA’lar, termal kameralar yeni teknolojilerle birlikte kullanılacak. Operasyonlarda silahlı İHA’lar daha fazla sayıda ve öncelikli kullanılacak.

JANDARMA-POLİS ENTEGRE: Valilerde anlık operasyon yetkisi olsa da büyük çaplı operasyonların yetkisi, sevk ve idaresi merkezileştirildi. Artık merkezden komuta ediliyor. Jandarma ile polisin operasyon başlatma, takip ve izleme elektronik sistemleri, araç ve yüz tanıma sistemleri entegre edildi. Ortak operasyon sistemi, “tek ekran” kullanılıyor.

FEDAİ EYLEMLERİ: Yaz-kış, sarp arazi-yüksek rakım, kır-kent demeden yürütülen son operasyonlarla terör örgütü içeride çok sıkıştı. Eylem potansiyeli büyük oranda azaldı. Şimdi halkı doğrudan etkileyen yatırımlara, hizmetlere, şantiyelere münferit saldırılar yapmaya çalışıyor. Yerel yöneticilere yönelik fedai eylemleri, suikastlar düzenliyor. Sadece koruma tedbirleriyle sonuç alınamayacağı için eylemlerin etkisini kırmak, sonuçsuz bırakmak için bir dizi idari, sosyal ve konomik tedbir hayata geçiriliyor.

AFRIN-İDLIB HATTINDA TAM KONTROL

G-20’DE AFRİN MÜZAKERESİ: G-20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı temaslar önemli. Afrin operasyonu gündemdeki en sıcak başlık. İdlib’in tamamen arındırılması ve TSK tarafından devralınması önemli. Afrin’den İdlib’e kadar olan hattın güvenliği ve kontrolü sağlanacak.

NİHAİ HEDEF MÜNBİÇ: Afrin’e kayabilecek 20-25 bin kadar YPG/PKK’lı olduğu ifade ediliyor. Buraya tanklarla, mekanize tugaylarla ve 7 bin askerle girmek askeri strateji açısından pek akılcı bulunmuyor. Hassas bir planlama gerekiyor. Afrin, obüslerle vurularak baskılanıyor, seyreltiliyor; hareketlilik an an takip ediliyor. Operasyonun hava güvenliğinin Rusya tarafından sağlanması şart. Rusya’nın burayı Türkiye ya da Esad’a teslim etmesi de konuşuluyor. Aynı durum İdlib için de geçerli. Afrin-İdlib hattı terörden arındırıldıktan sonra Türkiye’nin nihai hedefi Münbiç. Dikkat çekilen bir nokta daha var: “TSK, Afrin’e girerse ve eşzamanlı olarak İsrail de Golan’a girerse ne olur?”

CERABLUS-EL BAB: Fırat Kalkanı Harekâtı ile kontrolü sağlanan Cerablus ve El Bab’ın çevresinde yapılması gereken işler var. Buranın çevresinde temizlik çalışmaları ve yeni üslenme çalışmaları sürüyor. Yerel, mahalli unsurlarla yeni işbirlikleri ve çalışmalar söz konusu. Yeni mekanizmalar kuruluyor.

KUZEY IRAK: Terör örgütünün Suriye ile birlikte enerjisini yönlendirip odaklandığı Irak’ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumu ve örgütün Irak’taki faaliyetleri de yakından izleniyor. Sistematik şekilde hava akınlarıyla bazı bölgeler sterilize edilerek fiili tampon bölgeler oluşturuldu. Barzani’nin İsrail’le flörtü ve temasları da takip ediliyor.