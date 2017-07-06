Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacılar konusunda gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Başbakan Yıldırım, vatandaşları serinkanlı olmaya davet ederken, “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan kaçının” dedi. Yıldırım, Suriyelilere de “Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse sınır dışında bulur” mesajını verdi.

VATANDAŞLIK MESELESİ

“Suriyelilere vatandaşlık verecek misiniz?” sorusu üzerine ise Başbakan, şunları söyledi:

“Türkiye, Suriyeli mültecilere güvenli bir liman olarak kapısını açtı. Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, milletine, devletine bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. 3 milyondan fazla sığınmacı içinden, ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.”

SIKI GÜVENLİK

Vatandaşlık verilecek kişilerin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek durumları bulunup bulunmadığının ciddi şekilde araştırıldığını belirten Yıldırım; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu konuyla ilgili koordineli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınmasının, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Vatandaşlarımız eğer bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki gereği hemen yapılacaktır” dedi.