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Bayrampaşa Devlet Hastanesi İstanbul
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Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin dördüncü katında asansör boşluğunda yangın çıktı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 07:43:17 Güncelleme: 07:44:42 AA

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, nöroloji servisinin bulunduğu dördüncü kattaki asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören hastane yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinin üst katındaki hasta ve hasta yakınları ise tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın küçük çapta hasara yol açtı.

Bir süre bekleyen hastalar ile yakınları yeniden hastaneye alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Onbeş senede herşeyi düzelttim diyenlere
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