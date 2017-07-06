Suriyeli mültecilerle ilgili gündemi değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Kamuoyunun provokasyona karşı uyanık olması lazım. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;
"Bu dünyada başka hiçbir milletin yapamayacağı bir iştir. Dünyanın neresinde kimin başı belaya girdiyse tarih boyunca bu coğrafyaya sığınmıştır. Uzatılan ele her zaman karşılık verilmiştir. Türkiye 20 milyar doları aşkın parayı da harcamış bir ülkedir. Bu provokasyonları yapanlara asla müsaadet etmeyin. Suriyeliler bizim dostumuzdur. Yalan yanlış propaganda da yapılıyor. İşlenen suç oranları, Türk vatandaşları ile Suriye vatandaşları arasında 10'da 1 seviyesindedir. Suriye'de kalıcı bir barış olsun. Suriyeli bu kardeşlerimiz kendi ülkelerine geri dönebilsinler."
"KAMUOYUNUN PROVOKASYONA KARŞI UYANIK OLMASI LAZIM"
"Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında çok sayıda vatandaş kendi ülkesine gitmiştir. Bülbülü altın kafese koysanız, "illa vatanım, illa vatanım" der. Kamuoyunun provokasyona karşı uyanık olması lazım. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor."
- Başbakan Yıldırım: Suç işleyen kendini sınır dışında bulur Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşları serinkanlı olmaya davet ederken, “Misafirperverliğimize laf getirecek davranışlardan kaçının” dedi. Yıldırım, Suriyelilere de “Haddini aşıp taşkınlık yapan, suç işleyen kendisini hâkim önünde, gerekirse sınır dışında bulur” mesajını verdi.
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Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:13Türk işçileri 1960 li yıllarda talep edildiği için gitti,00
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Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:15savaş ne zaman bitecek peki00
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Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:14Referandum yapılsın ne çıkarsa o30