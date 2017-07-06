Erzurum'da alacak verecek meselesi yüzünden hayvan pazarında cinnet getirdiği öne sürülen eski Dadaşköy Belediye Başkanı Y. Y., bir kişinin boğazını kesti, iki kişiyi de bıçakladı. Dehşet verici olayın ardından kaçan eski başkan ahırda yaralı olarak yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay bugün saat 09.30 sıralarında Erzurum merkez Kombina Caddesi üzerinde bulunan hayvan pazarının içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski Dadaşköy Belediye Başkanı Y. Y., aralarında hayvan alım satımı dolayısıyla alacak verecek meselesi bulunan bir grupla tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra cinnet getirdiği öne sürülen Y., çay ocağında oturan tartıştığı şahıslara aniden bıçakla saldırdı. Hayvan tüccarı Gökmen Bayram'ın boğazını kesen Y., yine hayvan tüccarları Mustafa Teymuroğlu ve Emrah Bayram Mehmetoğlu'nu da yüz bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Gökmen Bayram, özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Diğer iki yaralı da ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

AHIRDA YAKALANDI

Olayın ardından hayvan pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişiyi bıçaklayan eski Belediye Başkanı Y. Y.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Civardaki ahırları tek tek kontrol eden polis ekipleri Y.'nin kan izlerine rastladı. Operasyonda ahırın arka kapısını kırarak kaçmaya çalışan Y., yaralı olarak yakalandı. Şüpheli Y., polis nezaretinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri Y.'nin ikametine yönelik olası bir saldırı ihtimaline karşı Dadaşköy Beldesinde ve hastanede yoğun güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.