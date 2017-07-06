ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cerattepe davası
GÜNDEM

Danıştay, Cerattepe kararını açıkladı

Danıştay, yerel mahkemenin verdiği 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararı bozmayarak madencilik faaliyeti yapılabilir kararını onadı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:54:51 Güncelleme: 14:05:50 İHA

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan madencilik faaliyeti için Danıştay kararını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Artvin'in Merkez'e bağlı Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan "Madencilik faaliyeti" için Rize İdari Mahkemesi'nin vermiş olduğu 'Madencilik Faaliyeti Yapılabilir' kararı Yeşil Artvin Derneği tarafından Danıştay'a taşınmıştı.

Yeşil Artvin Derneği'nin 2016'nın Ekim ayında kararı Danıştay'a taşıması üzerine itirazı değerlendiren Danıştay, yerel mahkemenin verdiği 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararı bozmayarak madencilik faaliyeti yapılabilir kararını onadı.

  • Cerattepe
  • cerattepe davası
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 43
  • Misafir 6 saat önce
    Hukukla verilmişse nokta. Ama eğer vesayet etkisiyle verildiyse, karar verenler adaletten kaçamaz
  • Misafir 7 saat önce
    Yerin üstündeki degerlerimizi sattık bitti altındakileride satalımki gelecek nesillerimize birşey bırakmayalım
  • Misafir 7 saat önce
    istanbulu kuruttunuz bari anadoludan uzak durun memlekette oksijen bırakmadınız.
Tüm yorumları göster(43)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER