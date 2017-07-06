TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, bugün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerce kullanılan bir korugan ve 3 silah mevzisi imha edildi, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, öğle saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Sinat ve Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce kullanılan bir korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği harekatta, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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