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Ankara'da 26 eylemciye gözaltı

Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için eylem yapan grubtan 26 eylemci gözaltına alındı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 22:19:10 Güncelleme: 22:32:03 İHA

Ankara'da araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis izin vermedi.

İHA'nın haberine göre; Ankara'da araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis izin vermedi.

120 gün önce açlık grevi başlatan ve şu an tutuklu olarak yargılanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için bir araya gelen grup, 'dağılın' uyarısını dikkate almayınca polis müdahale etti. Eylemcilerden 13'ü kadın 26 kişi gözaltına alındı.

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