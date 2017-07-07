Sakarya'da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı suçlarını itiraf etti, adliyeye sevk edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde köylüler, ormanlık alanda bir kadın ile bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesetlerin Suriye uyruklu 9 aylık hamile Emani Arrahman'a ve 10 aylık bebeğine ait olduğunu belirledi. Anne ve çocuğunun cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Bilal K. ve Celal K. isimli iki cinayet zanlısını gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf eden iki zanlının, çalıştıkları tavuk kesimhanesinde suriyeli bir kişiyle kavga ettikleri, bunun üzerine de tartıştıkları kişinin eşini ve çocuğunu Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında kaçırdıkları öğrenildi.



Ormanlık alana götürülen hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet zanlıları Bilal K. ve Celal K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.