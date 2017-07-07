İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Avrupalı siyasetçiler 3 ay dayanamazlar

İçi̇şleri̇ Bakanı Süleyman Soylu, Vi̇layetler Evi̇'nde düzenlenen, "Göç İdaresi̇ Genel Müdürlüğü İsti̇şare Toplantısı"nda konuştu. Soylu, Avrupa'ya düzensiz geçişlerin önlendiğini belirterek, söz konusu geçişlerle ilgili olarak "Bütün Avrupa'daki siyasetçileri yerinden edebileceğini hepimiz anlıyoruz. 3 ay dayanamazlar. Türkiye insanlık adına, büyük bir meseleyi yerine getirmektedir" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Göç İdaresi̇ Genel Müdürlüğü Suriye'deki yaşanan gelişmelerle artan göç olaylarına ilişkin kurulmuş yepyeni bir teşkilat. 4 yıllık bir teşkilattan bahsediyoruz. Göçü yeni mi öğreniyoruz, sizler yeni misiniz? 1893 yılından bahsediyorum. Tam 123 yıl önce, yine bu bakanlığın personeli, yine göçmenlerle uğraşıyorlar. Bu milletin verdiği bir emanet olarak, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Biz bu meseleye yüzyıllardır aşina olan bir milletiz ve insanlığa karşı görevini eksiksiz şekilde yerine getiren bir milletiz. 80 milyonluk nüfusu ile bu meseleye gönlünü koyan Türkiye'ye karşı 500 milyonluk nüfusu ile AB, taaahhüt ettiklerini yerine getirmekten acizdir. Türkiye, düzensiz göçmen geçişlerini günlük 46 kişiye kadar düşürmüştür."

"3 AY DAYANAMAZLAR"

"Hepimizin aklı bir takım şeylere yatar ama benim Avrupa'nın bu meseleye yaklaşma biçimine aklım ermiyor. Türkiye sorumluluğunu yerine getirebilme akdini ortaya koydu. 10 bin ortalama günde geçişin olduğunu düşündüğünüz zaman, bu geçişin bütün Avrupa'daki siyasetçileri yerinden edebileceğini hepimiz anlıyoruz. 3 ay dayanamazlar. Türkiye insanlık adına, büyük bir meseleyi yerine getirmektedir. Bugünkü sayılar bu kadar yüksek göç dalgaları içerisinde yönetilebilecek bir sayıdır."