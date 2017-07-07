İHA'nın haberine göre; Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

BAKAN SOYLU: YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"EYP ile zarar vermek istendi. Hem kaymakam hem personelimizde yaralanma söz konusu değil. Orada zırhlı araçlar söz konusu bütün arkadaşlarımızda. Olay olur olmaz da kendisi ile sabahın ilk saatlerinde konuştuk. Valimiz de hemen yanı başında, Vali Bey de başka bir yere intikal etmekteydi, olay olunca yanına gitti. Ne kararlılığımızda ne sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır."

MURAT ÜÇÖZ'ÜN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ OPERASYONDA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Hakkari'de çok iyi yetişmiş bir vatan evladını kaybetmiştik. Murat Üçöz Yüzbaşımız. Çukurca Jandarma Komando Taburumuz, bu gece yapmış olduğu operasyonla birlikte fail olan iki kişiyi etkisiz hale getirdi. Yüzbaşımızın da kanı yerde kalmamış oldu. Bu olayda da operasyon hemen başladı. Onlar da bulunacaktır."

SİİRT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, Baykan İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra, Veysel Karani ve Atabağı Belde Belediyelerinin de başkanlığını yapan Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bugün saat 08.30 sularında bölücü terör örgütü PKK tarafından Kaymakam Kocabey'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Kaymakam Kocabey, ilçeye bağlı Yarımca köyünde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledikten ve Yarımca Jandarma Karakolunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütü tarafından köy yoluna döşenen el yapımı patlayıcı patlatılmıştır. Kaymakam ve yanındakiler yara almadan kurtulmuş ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edilmiş olup, görevlerinin başındadır. Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerimizin tarafından geniş kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Bölücü terör örgütünün her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine yönelik, ilimiz çapındaki operasyonlar kararlılıkla devam edecek, ilimizin huzur ve güvenliği için emniyet güçleri ve mülki idare amirlerimiz fedakarca çalışmaya devam edeceklerdir" denildi.

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