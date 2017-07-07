İstanbul'da eylem hazırlığındaki 29 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da 8 ilçede 20 ayrı adrese yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 7'si Türk, 29 DEAŞ militanı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Zanlıların eylem için hazırlık yaptığı, bu konuda talimat bekledikleri öne sürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına silahlı çatışmalara katılan kişilere yönelik teknik takip çalışması yürüttü. DEAŞ militanlarının adreslerinin belirlenmesinin ardından, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye'de 20 ayrı adrese gece 03.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si Türk vatandaşı 29 DEAŞ militanı gözaltına alındı. DEAŞ militanlarının adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

DEAŞ militanlarının eylem için hazırlık yaptığı, bu konuda örgütten örgütten talimat bekledikleri öne sürüldü.

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DEAŞ operasyonu