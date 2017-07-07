Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreçteki soruşturmalar kapsamında yapılan adli işlemlerle ilgili rakamları paylaştı. Bozdağ, 50 bin 504 tutuklunun olduğunu söyledi.

168 BİN 801 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Adalet Bakanı Bozdağ, "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış." dedi.