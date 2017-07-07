LYS sonuçları, sınavlara katılım sağlayan milyonlarca adayın en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılan LYS için sonuçlara çok az bir süre kaldı. Sonuçları heyecanla bekleyen milyonlarca aday da "LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 LYS sonuçları hakkında detaylar...

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? (2017)

Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Edebiyat ve Coğrafya derslerinden 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılan LYS için sonuçların açıklanma aşaması sürüyor. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, merakla LYS sonuçlarını bekliyor.

ÖSYM'nin sınav ve sonuç açıklama takvimine göre, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü erişime açılacak. Böylelikle sınav sonuçlarını öğrenecek olan adaylar, bir sonraki aşama olan "tercih" aşamasını tamamlayacak.

LYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LYS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar da sonuçların nereden açıklanacağını merak ediyor. Sonuçlar resmi olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sonuç açıklama sisteminden öğrenilecek olan LYS sonuçları için adayların T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile sonuç sayfasına giriş yapması gerekiyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra puanlarını öğrenen adaylar, puanlarının yettiği 4 yıllık üniversitelerde eğitim görebilmek için tercih işlemlerini tamamlayacak ve yerleştirme sonuçları için bekleyişini sürdürecek.

LYS'DE KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2017-YGS'ye katılım sağlayan adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı almış olan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak LYS tercihi yapabilecekler.

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lys tercih işlemleri

lys sonuçları