Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'nin (ÖSYS) ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) geçtiğimiz ay yapılan 5 oturumda tamamlandı. İstediği üniversiteye tercih yapmak isteyen öğrenciler, LYS sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2017 LYS ne zaman açıklanacak? LYS sonuçları nasıl öğrenilir? 2017 LYS sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

LYS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 10-11-17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen LYS'nin ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı. Tercih işlemleri için sonuçları bekleyen adaylar, Google'da 'LYS ne zaman açıklanacak?' sorgularını artırdı. Merakla beklenen LYS sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 11 Temmuz 2017 Salı günü açıklanacak.

Adaylar LYS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

LYS SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını ve ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Bkz. Tablo 1F ve Şekil 5).

LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

LYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacaktır. ALYS puanlarının hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alınması gerektiği Tablo 1D’de gösterilmiştir. Yalnızca bu tablodaki koşulları sağlayan adaylar için ALYS puanları hesaplanacaktır.

* ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacaktır. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının % 20’si oranında ham puan alan adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacaktır.

