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Süleyman Soylu Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam
GÜNDEM

Bakan Süleyman Soylu şehit polis memurunun kızının düğününe katıldı

Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, Yağmur Sağlam- Doğukan Özdemir çiftini tebrik etti ve mutluluklar diledi

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:05:37 Güncelleme: 23:19:54 İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızının düğününe katıldı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızı Yağmur Sağlam'ın düğününe katıldı.

Elvankent Trend Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün merasimine Soylu'nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve Etimesgut Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan katıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 46 dakika önce
    helal olsun her kesimden genç seni seviyor sayin bakanim.
  • Misafir 1 saat önce
    çok güzel adamsın Süleyman abi
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