İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızının düğününe katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Sağlam'ın kızı Yağmur Sağlam'ın düğününe katıldı.
Elvankent Trend Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün merasimine Soylu'nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve Etimesgut Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan katıldı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 46 dakika öncehelal olsun her kesimden genç seni seviyor sayin bakanim.60
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Misafir 1 saat önceçok güzel adamsın Süleyman abi180