Mliyonlarca adayın beklediği ve ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için artık sayılı günler kaldı. Öğrencilerin katılımıyla yapılacak olan ve önlisans programından mezun olan öğrencilere lisans programlarına yatay geçiş imkanı sunan DGS için heyecan sürüyor. Peki DGS ne zaman? İşte 2017 Dikey Geçiş Sınavı tarihi...

DGS NE ZAMAN YAPILACAK? (2017)

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için katılım sağlayacağı DGS, tıpkı ÖSYM'nin sınav takviminde de belirttiği gibi 23 Temmuz 2017 günü tek oturumda yapılacak.

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, 140 dakika boyunca sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecekler. Sınavda başarılı olan öğrenciler ise, 4 yıllık bir diploma şansı bulacak ve puanının yettiği bir lisans programında eğitim görebilecek.

Öte yandan, ÖSYM tarafından sınava katılacak olan öğrenciler için bir uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, 15 dakika kuralına dikkat çekildi ve "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınava katılacak olan adayların sınava girecekleri yeri gösteren ve sınava girmeleri için gerekli olan Sınav Giriş Belgesi, tahmini olarak sınava son bir hafta kala erişime açılacak.

Adaylar sınav giriş belgesi edinmek için, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak. Ardından karşılarına gelen ekran üzerinden 2017 DGS için sınav giriş belgesi temin edebilecekler.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla,

su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

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