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İBB'den miting jesti! İşte alandan tüm detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'deki miting alanına yürüyüşünü tamamladı

14 0 148

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"ndeki son etabını bitirdi. Kılıçdaroğlu, son kamp alanı olan Dragos'tan, Maltepe'deki miting alanına yürüdü. Miting alanına son 1 kilometre kala mola veren Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne tek başına başladı ve miting alanına girdi. 

ALAN DOLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün bugün son etabının ardından düzenlenecek 'Adalet Buluşması' için gelenler Maltepe'deki miting alanını doldurdu.

Miting alanına girenlerin ağırlıklı olarak Türk bayrakları, "Adalet" yazılı pankart, flama ve Atatürk posterleri taşıdıkları görüldü. Alana, deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından giriş yapıldı. Alandan yükselen müzikle halay çekenler, gölgede bir yer bulup mitingin başlama saatini bekleyenler var. 'Hak, hukuk, adalet' alanda atılan en sık slogan.

İBB'DEN MİTİNG JESTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla, Maltepe sahilindeki İBB tuvaletleri, Maltepe mitingine katılacaklar için ücretsiz hale getirildi.

80 METRE UZUNLUĞUNDA SAHNEDEN HİTAP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olan bir sahneden yaptı. Sahnenin arkasında 'Adalet' yazısı olan büyük bir pankart asıldı. Kürsünün bulunduğu platformun bir tarafında büyük bir Türk bayrağı diğer tarafında ise Atatürk'ün resmi yerleştirildi

Miting alanındaki dev dilekçede "İlgili makama" şeklinde yazıldı. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli"nin resmi yer alıyor

680 GAZETECİ AKREDİTE EDİLDİ

Mitingi yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda basın mensubu takip ederken, CHP basın bürosundan alınan bilgiye göre miting için 680 basın mensubunun akreditasyon yaptığı öğrenildi. 

ADALET MİTİNGİ, TWİTTER DÜNYA GÜNDEMİNDE 1. SIRADA!

BOSTANCI'DAN MALTEPE'YE YÜRÜYÜŞ

Ellerinde 'Adalet' yazılı pankartlar bulunan, 'Adalet' yazılı tişört giyen gruplar saat 13.00'den itibaren Bostancı'da toplandı. Kalabalık burada bir süre 'Hak, hukuk, adalet' şeklinde slogan atıp marşlar söyledi. Saat 14.30'da yaklaşık 2 bin kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün mitingle 'son bulacağı Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

İŞTE CHP YÜRÜYÜŞÜNÜN 'EN'LERİ

KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ

Maltepe'deki mitinge gelenler arama noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin üstleri aranıyor. Bu arada bir kadının miting alanına kucağında ördeğiyle gitmesi dikkat çekti.

POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI

Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler yer aldı.

+396

 

İŞTE 24 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞTEN KARELER...

 

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Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Helal olsun Kılıçdaroğlu. .Bekle 2019 geliyoruz..
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Zaten adalet var siz neyin pesindesiniz anlatin acikca
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Yorumlara trollcu botları basmışlar yine.. Adam çalışıyor ya her alanda
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 bu adam simdiye kadar bu ulke yararina olmuş hiç bir katkısı olmamıştır bırakın bu işleri
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kılıçdaroğlu büyüksün
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 3 -3 Kılıçdar kılıçlar Kılıçdaroğlu hem temiz hem dürüst bir insanoğlu
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 Selam olsun sana Kılıçdaroğlu
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 ADAMSIN Kılıçdaroğlu
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 3 -3 helal sana milletin adamı
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 6 -3 Yürümek güzel de bir aydır trafik İstanbul yönüne felç insanlar perişan oldu gidecekleri yere varamadılar ben hakkım olan ulaşım imkânını kullanamadım nerde kaldı bu adalet
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 Yok abi burada ki yorumcuları görünce ülkede ki siyasetciler normal gelmeye başlıyor.Hükümet ve muhalefet burada ki tipleri temsil ediyorlar demek ki!
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 9 -9 Ulan oranın kapasitesi 15.000 ne sallıyosunuz
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
3 6 -3 adamsin kemal ağa
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
6 12 -6 Atatürk zamanında böyle bir yürüyüşü yapmayı aklınıza bile getirebilirmydiniz ACABA??? BU DEMOKRASIDIR
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Topbaş da yürüseydi
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 3 -3 ne jesti. yapacaksın ibb
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
15 3 +12 sorunsuz şekilde bitmesini umuyoruz. devletimize teşekkürler bu malların başına bi iş gelmeden polisimizin burnu kanamadan biter inşallH
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Helal olsun sana misafir
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Adaletten değil, cesaretten.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 bir adami tutuklandigi icin degil bu yuruyus bicak sirta dayandigi icin
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 6 +9 Helal olsun ya iktidar Maltepeye ne kadar güzel bir miting alanı yapmış.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 izmirden ilceleriyle beraber 33 otobus kalkti
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
81 69 +12 Behy adam şehitlerin olduğu sırada neredeydin şimdi bir adamın tutuklandı diye milletti sokağa dökmeni adaletmi sanıyorsun. seninki canda bu ülke için canınını feda edenleriki patlıcan mı? işte senin siyasetin bu kadar.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
72 69 +3 Cumhurbaşkanından Allah razı olsun. Eğer bunlar olsa muhalefeti böyle yürütürler miydi hiç
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
39 45 -6 helal olsun desteçiniz her zaman
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
63 39 +24 ADAM ICERI ALILANLAR CIKSIN DIYOR, OHAL KALKSIN DIYOR, KIM ICIN ACABA BUNU KEMALIST SOLCULAR BI DUSUNSUN DIYECEM AMA ZOR :))))
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 48 -21 Mustafa Kemal'ler asla bitmez dünkü çocuk ülkeyi aldıgını zannediyor
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
57 36 +21 Bu ülkeye İHANET etmiş kişiler için ADALET mi¿
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
48 33 +15 AKP nin icinde olan fetoculerin listesini ve darbenin kontrollu oldugunu kanitlayan belgeleri aciklamadikca senin yalanci biri oldugu dusuncemi degistiremessin kilicdaroglu. Yalancinin arkasindan yurumem!
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
33 27 +6 aklıma hababam sınıfındaki oymak beyi geldi
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
45 39 +6 kemali destekleyenler sol görüşün haricinde fetöcüler pkk dhkpc ve hdplilerdir. başka söze gerek yok
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
30 42 -12 desteklemeyenler de hırsız, cahil, fetöcü ışidçilerdir o zaman!
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
33 6 +27 tuvaletler her zaman ücretsiz olmalı
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 30 -3 adalet istemek.ne zamandan beri alay gecilen bisey oldu burada trolluk.yapanlar
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
36 36 0 yürü dediler yürüdü işte. fetönün maşası olmuş ne derlerse onu yapıyor. zaten sıra kendisine de geleceğini bildiği için can havliyle yürüdü
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 ağzına sağlık kardeşim
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 24 +3 HDP lilerle FETO cularla is birligi yapanlar vatan hainligi yapiyorlar,Kilicdaroglunun bir CIA Ajani oldugu er gec ortaya cikacaktir,ne hakla Ataturkumuzun bayragini HDP/PKK kopekleriyle yan yana getiriyorlar.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
18 18 0 kimin cia, sionist destekli olduğunu biliyoruz 2002'den beri
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 21 +6 pkknın hdpnin fetöcülerin maşaları için adalet isteyen bir adamın asla arkasında olmam
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 o senin arkanda olur o zaman.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 0 +27 Bravo. Bu ülke hepimizin. Ortak paydada kardeşçe ve hakça yaşamak olsun bütün ümidimiz
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
27 18 +9 Adalet yok dedikleri ülke de devletin polisi adım adım koruyor. Her türlü imkan seferber ediliyor. Hâlâ mı yüzünüz kizarmiyor. Hamburg da yapsaydiniz ya bu mitingi. Yada atina da
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
24 21 +3 34 plaka hariç bütün plakalar var. Istanbul mitingine özellikle neden doğu illerden otobüsler gelir. Sözde aydınlar cevaplasinlar. Kimlerle kol kola geldiler
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 referandumda konya mitingine istanbuldan kaçbinkişi götürdü akp
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
9 3 +6 yuru beeeee
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 9 +6 ADAMSIN
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
12 21 -9 nekadar vatan haini varsa ordadır.adaletmiş.kimin için?pkk dhkpc fetö için tabiki.adalet tecelli edince siz de belanızı bulacaksınız elbet
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 15 0 Adam ankaradan istanbula yürüdü inş beynine oksijen gitmiştir birazda olsa
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 12 +3 Millet alana sığmadı alanda 3 milyon var dışarda 4 milyon
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
18 6 +12 haberin basligi ibbden miting jesti ama yaptiklari tek sey tuvaletleri ucretsiz yapmakmis. AKP mitinginde bu mitingde yapilanlara ek olarak kac yuz tane otobus veriliyo acaba
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
15 9 +6 İlla orada olmaya verek yok Ankaradan selamlar kılıçdaroğlu.... Hepimiz için ADALET
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
21 0 +21 Kazasız belasız bitti. Beklenen olmadı sükür.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 12 -3 parmakla saydım 138 kişi var
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Adamlar Ergenekon'da da yürüseydin diye eleştiriyorlar :) Kardeşim Habur olayları da dahil olmak üzere siz hepsine alkış tutarken çok masum olup Kılıçdaroğluna laf atıyorsunuz. Bu ülkeye adaletten önce eğitim gelmeli ki böyle 2 gün önce yaptığını bugün inkar edenlere ahlaki bir eğitim verebiliriz belki
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 güneydoğu'da barış bekleyen Kürtler de bizi görecek mi
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
12 9 +3 Neden 15 Temmuz'da yürümediniz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Amacına ulaşır umarım
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 9 -3 Adalet olamasaydı zor yürürdü, yok efendim hümüt saolsun onlar izin verdi, yok efendim kargaşa çıkarmasalar bari..... bırakın bu işleri gidin insan hak ve öZgürlüklerini bi gözden geçirin... gayet düzenli ve sorunsuz bir miting var şuan... saygı gösterin... düşünce ve fikir özgürlüklerine küfür etmek yerine iyi dinleyip özeleştiri ile varsa hatalar ders çıkarmak kafasında olun.... küfürle tehtitle küçük görmeyle bu millet hiç bir yere varamaz...
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 12 -3 Boş kalabalık
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 12 -6 Son 15 yilin en guzel en samimi en durust fotografidir bu fotograf.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 9 0 helal olsun kemal kılıçdaroğlu !
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 3 +6 İnanılmaz kalabalık demek adalete ne kadar susamışız Bu yürüyüşe destek veren bütün ülke sevdalılarına teşekkürler
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 6 +3 Bu ülkede adalet olmaydı biraz zor yürürdün .senin adaletin bu işte .
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 Yakın geçmişte olan adaletsizliklere adalet diye kılınız kıpırdamadı şimdi bu neyin isyanı?....
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 6 +3 Reis g20 de avrupayı amerikayı tokatlıyo bu şaklabanlık peşinde
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Bu yürüyüşün olaysız bitmesi bazılarının hoşuna gitmesede devlet istihbarat emniyet üstüne düşeni yapmıştır emeği geçen herkese teşekkür kaos arayanlarda başka kapıya
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 3 +3 ADALET KİMİN İÇİN İSTENİYOR... 1-Fetöden alınan mit tırlarınının görüntülerini servis eden chp millet vekiline 2-Hapiste yatan pkk nın siyasi uzantılarına(demirtaş ve diğerlerine) 3-Khk ile pkk ve fetö destekçilerinin atılmasına karşı adalet... 4-Fetö ve pkk nın kapatılan gazete ve televizyonları için adalet...Darbeden sonra bile kılıçdaroğlu fetönün kanalarının kapatılmasına karşı çıkmadı mıahmet hakanın tv proramında... habertürk partizanlığı bırakta küfür ve hakaret içermeyen bu yorumu yayınla...
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 15 temmuza golge dusurme faaliyet, sizin gibelere ancak turkiye dusmanlari sevinir. Dusmanlarida saymaya gerek yok zaten.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 insanlarla kaynaşmaktan çekiniyormu acaba
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Türkiye demokratik bir ülkedir. Herkes hür fikrini ve iradesini beyan edebilir. Ancak bundan 2. bir Gezi ve yabancı devletlerin planı çıkarsa Türk Milleti ayağa kalkar, kimse de yerine oturtamaz !
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 Herkez hakkini aramali derken? Vatan hainlerinin ve vatan hainlerinin yaninda bulunanlarin hic bir hakki olamaz.Hem canimizi yakin hemde hainlik edin.Olmaz.Olamaz.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 adalet arama zorunluluğu utanç verici. türkiyede adalet sorunu var. bir diğer utanç verici durum ise devletin istihbarat sırlarını afişe eden kişileri adalet aramasına konu etmek. dünyanın her yerinde devletin sırları vardır ve bunu yaymak suçtur.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 devlet bahceli ibretlik tespitinde bulunmasaydi suan cehape eylemi cok farkli noktaya tasimisti. nedemisti ozan devlet: akilsiz basin cezasini ayaklar ceker. :)
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Adalet kelimesinin arkasına sığınarak zaten bu şekilde milletimize algı operasyonlarını yapacaklarının son caresi olarak görüyorlar malesef bu şekilde bir kargaşa ve iktidarı devirme telaşındalar. yoksa millet iradesine saygılarını olmadığını defalarca hatta cok ağır şekilde milletimize hakaretler yağdırdılar bunlar.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 6 0 Trafiği felç etti, 10 dakikalık yolu 4 saat'te geçtik. Allah Chp'ye iktidar nasip etmesin İnşAllah.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 iktidar trafiğiyle karşılaşmadın mı hiç? bu ne ki.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Kılıçdaroğlu kendisi için yürüyor Enis Berberoğlu erçek kişi söylerse Kılıçdaroğlu İçeri girer
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 EKRANDA AZ ONCE BI TEYZE GORDUM 15 TEMMUZ GECESI ATM KUYRUGUNDAYDI :)))))))
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 komediden baska birsey degil
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 adalet varki o kadar yolu tepti bu adam kim engelledi ne kadar demokratik bi ülke bak ibb de yer vermiş demokrasi olan bi ülkede yaşıyor diye anla artık sayın kılıçdaroğlu
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Bütün devlet kurumlarından atılanları toplamış arkasına kemal bey bu şekilde bütün akp karşıtlaını toplayacağını biliyordu zaten ama yinede nafile.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Ey kılıçdaroğlu Adalet için yürüyorsun güzel ama şehitler için neden yürümüyosun
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
27 6 +21 Hükümetimize , bakanlarımıza ,emniyet teşkilatımıza,istihbarat servisimize teşekkürler. Türkiye büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Bazılarının,bindiği eşeği araması da hoş.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
30 6 +24 maltepede oturuyorum baya bir kalabalık var ve işlerim aksamadı. İyi organize edilmiş zararsız bir eylem. Ne kadar farklı düşünsek de böyle şeyleri Destekliyorum. Herkes hakkını aramalıdır.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 3 +3 Hükümetimize , bakanlarımıza ,emniyet şkilatımıza,
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 3 +6 su eylemi olay cikarmadan hayırlısıyla bi bitirseydi memleket ohh cekerdi
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
12 6 +6 böyle bi kalabalik yokk
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 hani bu yarıştırma değil ama yenikapıyada bi uğrayın derim!
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 12 -6 Allah yardımcınız olsun. dualarımız sizinle
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 9 -3 helal olsunnnn
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
51 75 -24 Alın size millet..helal olsun kemal beye
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
42 48 -6 Allah razı olsun helal olsun
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
63 33 +30 Ben hiç rahatsız olmadım. Gayet seviyeli bir eylem. Kızanları anlayamıyorum.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
93 63 +30 adalet olmasaydı biraz zor yürürdünya hadi neyse
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
84 39 +45 bazı Man kafalar neden ve niçin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini bile bilmiyor. fetöcüler mahsumdur diyor bu adaletsiz adam sizlerde kaşık tutun bu hainlere.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
18 36 -18 Adam
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 12 -12 10 milyondan fazla insan var :)
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 9 -6 Oturduğunuz yerde adalet istemeyin, meydana buyrun. Birkaç adım da siz atın.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 Süper yorum
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Vatana ihanet edenler için mi adalet
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bu kadar boş bir siyasetçi başka nerede var acaba?
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 bunlarmı chp seçmeninin okumuş elit kesimi ? biz chp seçmenini böyle bilmezdik
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 koyun sürüsü ^^
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 3 -3 biz birdafa 15 Temmuz'da meydanlara indik bir dahi indiğimizde yer yerinden oynar o adele kuru laflara ihtiyacımız yok
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 Zorbalara ders vermek için çok güzel bir yürüyüş öldü Allah zorba insanları muhakkak cezalandırılır kendilerini peygamberle eş değerde tutan cahiller eninde sonunda perişan olurlar
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
51 114 -63 Keşke onun için olsaydı bunun için olsaydı deyip olayı çarpıtmayın bir kendinize sorun neden ADALET diyoruz .. at gözlüklerinizi çıkartın artık yeterree
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Okadar yol yurudu kac kilo verdi acaba
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 sen de zırvalama hakkını kullan.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 işin içinde hdp de varsa bizi kötüleyen yabancı basın varsa bi düşünmek gerekli!
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
54 114 -60 Bencede epey etkili oldu
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
36 75 -39 Katılıyorum
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
102 75 +27 boş işlerle uğraşıyor
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
51 45 +6 10 milyon vatandaş görüyorum aman Allahlım :))
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
111 33 +78 keşke kılıçdaroğlu balyoz ve ergenekon kumpasları olduğunda da yürüseydi yada pkk lıların şehit ettiği askerlerimiz için zamanında bir yürüyüş yapsaydı o zaman bu yürüyüşün bir anlamı olurdu.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
60 66 -6 Başta eleştirmiştim ama gerçekten güzel ve seviyeli bir eylem oldu. Umarım bir işe yarar.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
27 72 -45 bugünden itibaren ülkeme adalet geldi sağolsun sayın KILIÇDAROĞLU!!!
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
60 96 -36 Ülkemizde huzur kalmadı adalet kalmadı gelsin istiyoruz
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 görücecez yobaz
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
108 21 +87 Allah`ın adaleti yakında tecelli edecektir inşallah aradığınız adaleti bulacaksınız
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 senin gibi cahiller anlamaz
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
51 42 +9 adalet olmasa sen nasıl yazı yazabiliyorsun be hey CAHİL!
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
33 21 +12 Bizler huzurlu ülkemizden memnunuz ,siz memnun değilseniz terkedin,huzurumuzu fazla bozmayın
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
36 6 +30 Yok 1 milyon kişilik parkta 1000 kişi katılacak tam tersi yani merak etme dostum
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
39 72 -33 Adalet için tam destek
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
54 6 +48 Allah şifa versin.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
45 84 -39 bu adalet yürüyüşü sadece enis berberoğlu için yapılmadı. bu yürüyüş hakkı yenen, adaletsizliğe uğrayan herkes için yapıldı. türkiye'de her anlamda adaletin olduğunu düşünen varsa beri gelsin.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
45 75 -30 chp lideri adalaet yürüyüşünü kavgasız, gürültüsüz, olaysız bir şekilde tamamladı. kimse laf atıp küçümsemeye çalışmasın. bu başarılı ve ses getiren güzel bir protesto şekliydi.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 18 -18 ses anca buradan gelir.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
24 30 -6 HAK HUKUK ADALET
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
24 33 -9 Beğenmediğinize göre haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik istiyorsunuz.. yazık
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 21 -12 1000 kişilik mi ? Oraya hiç gitmedin galiba. Cahil cahil konuşma !
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
24 21 +3 umarım bi faydası olur
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
3 3 0 1000 kişilik park mi
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
0 9 -9 Türkiyede yaklaşık 3-5 milyon arasındaki kişi ülkenin bir yere gelmemesini istiyor. 1 milyon kişi katılırsa mitinge 2-4 milyon kişi mitinge katılmadığı anlaşılır.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
18 6 +12 yenikapı miting alanında metrekare ye 56 insan sığmıştı ?
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 9 -3 Hee üst üste ... tövbe estağfurullah siz adamı katil edersiniz ben ordaydım metro çıkışından miting kürsüsünün önüne tam 3 saatte gidebildik mahşer yeriydi ne oldu zoruna mı gitti ...
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 3 +3 Berlin yönetimi çareyi, kısmi OHAL ilan etmekte sıkı önlemler almakta buldu.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 6 -6 Ahahaha cok iyiydi yaaa
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
30 24 +6 yurudugunuzle kalacaksiniz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 sende adaletsizliğinle kalacaksın.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 6 -3 :))hahahaha
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 0 +6 ümit kocasakal genel başkan olmalı..
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
36 45 -9 1000 kişilik parka 1 Milion kişi mi katılacakmış?
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
9 9 0 Size kalırsa orda 100 kişi bile yok zaten ;)
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
3 6 -3 ??? oraya rahat 1 milyon kişi sığar da.. ne alakası var şimdi ?
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 3 +9 parkı gördün mü de bunu yazıyorsun.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 6 +6 birde tüm türkiye lafı ediyolar ne alaka
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
9 15 -6 3 milyon kişilik kapasiteye sahip orası