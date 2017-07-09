Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olan bir sahneden yaptı. Sahnenin arkasında 'Adalet' yazısı olan büyük bir pankart asıldı. Kürsünün bulunduğu platformun bir tarafında büyük bir Türk bayrağı diğer tarafında ise Atatürk'ün resmi yerleştirildi

Miting alanına girenlerin ağırlıklı olarak Türk bayrakları, "Adalet" yazılı pankart, flama ve Atatürk posterleri taşıdıkları görüldü. Alana, deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından giriş yapıldı. Alandan yükselen müzikle halay çekenler, gölgede bir yer bulup mitingin başlama saatini bekleyenler var. 'Hak, hukuk, adalet' alanda atılan en sık slogan.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"ndeki son etabını bitirdi. Kılıçdaroğlu, son kamp alanı olan Dragos'tan, Maltepe'deki miting alanına yürüdü. Miting alanına son 1 kilometre kala mola veren Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne tek başına başladı ve miting alanına girdi.

680 GAZETECİ AKREDİTE EDİLDİ

Mitingi yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda basın mensubu takip ederken, CHP basın bürosundan alınan bilgiye göre miting için 680 basın mensubunun akreditasyon yaptığı öğrenildi.

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BOSTANCI'DAN MALTEPE'YE YÜRÜYÜŞ

Ellerinde 'Adalet' yazılı pankartlar bulunan, 'Adalet' yazılı tişört giyen gruplar saat 13.00'den itibaren Bostancı'da toplandı. Kalabalık burada bir süre 'Hak, hukuk, adalet' şeklinde slogan atıp marşlar söyledi. Saat 14.30'da yaklaşık 2 bin kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün mitingle 'son bulacağı Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

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KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ

Maltepe'deki mitinge gelenler arama noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin üstleri aranıyor. Bu arada bir kadının miting alanına kucağında ördeğiyle gitmesi dikkat çekti.

POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI

Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler yer aldı.